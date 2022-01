Więcej informacji na temat związków gwiazd znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Anna Lewandowska nie próżnuje w nowym roku i już motywuje fanów do aktywności fizycznej nowym wyzwaniem #BalanceChallange. Trenerka jakiś czas temu przeprowadzała kurację oczyszczającą organizm. Zbilansowana dieta i regularne treningi sprawiają, że zawsze jest w formie, co udowodniła, publikując nową serię zdjęć na Instagramie. Ubrana w komplet sportowy, który podkreślił jej muskulaturę zapozowała w swojej kuchni. Idealny zamysł zdjęcia zburzył Robert Lewandowski, który został mistrzem drugiego planu. Zobaczcie sami.

Anna Lewandowska pozuje w kuchni, ale to Robert został mistrzem drugiego planu

Anna Lewandowska ubrana w fioletowy strój do ćwiczeń pozowała do zdjęć w swojej kuchni. Jednak to nie pomieszczenie zwróciło uwagę fanów. Nawet idealnie wyćwiczona sylwetka i wyraźnie zarysowany kaloryfer na brzuchu Anny na nic się zdały, gdy w kadrze pojawił się Robert Lewandowski. Sportowiec swoją osobą zniszczył cały zamysł "kuchennej sesji o poranku". Jednak trenerka tym się nie przejęła i mimo to opublikowała zabawne zdjęcia.

Fani w komentarzach natychmiast zwrócili uwagę na krzątającego się w kuchni Roberta. Piłkarz nie zważając na to, że jego żona robi sobie sesję w kuchni, przemknął obok niosąc w ręku z pewnością same zdrowe przekąski.

Robert mistrz drugiego planu.

My tutaj bardziej śledzimy kroki pani męża, Roberta.

Wow, wyglądasz rewelacyjnie. Robert, gdzie uciekasz? Dawaj do zdjęcia - czytamy.

Jak wam się podoba rodzinne zdjęcie Lewandowskich?