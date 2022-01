Więcej informacji ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Maurycy Popiel opublikował na Facebooku post, w którym informuje, że padł ofiarą kradzieży. Złodzieje ukradli samochód na warszawskiej Saskiej Kępie. Aktor podał dokładny adres, przy którym był zaparkowany oraz prawdopodobne godziny przestępstwa. Gwiazdor udostępnił zdjęcie pojazdu i poprosił o pomoc. Na apel odpowiedziało wielu internautów.

Zobacz wideo Kradzież w sylwestra

Oszustwa, sutenerstwo, korupcja. Na kryminalnej przeszłości zrobili kariery

Maurycy Popiel padł ofiarą kradzieży

Aktor znany z serialu "M jak miłość", w komentarzu pod postem podał dokładny adres przestępstwa - Poselska 29. To ulica na warszawskiej Saskiej Kępie, tuż obok słynnej ulicy Francuskiej, pełnej modnych knajp i pubów. Gwiazdor został zapytany przez jednego z internautów o to, w jakich godzinach mogło dojść do kradzieży. Odpowiedział, że pomiędzy 22 a 11.

Ukradli nam auto na Saskiej Kępie. Jakbyście widzieli, że się gdzieś wietrzy nieopodal, to dawajcie znać!

Wpis aktora wywołał niemałe poruszenie. W poszukiwanie zagubionego auta włączyło się wielu internautów, co widać po dużej ilości udostępnień fotografii. Jest też wiele komentarzy, w których widzimy okazywane wsparcie.

Ech straszna wiadomość trzymam kciuki, żeby samochód szybko się znalazł.

Wiem, jakie to okropne uczucie, bo nam kiedyś spod domu ukradli Mercedesa. Bardzo Ci współczuję.

Gwiazdor dostrzegł otrzymywane wsparcie i postanowił odpowiedzieć.

Jesteście kochani. Dziękuje wszystkim za udostępnianie postu.

Maurycy Popiel od 2014 roku gra w serialu "M jak miłość", wciela się w postać Olka Chodakowskiego. Aktor szerszej publiczności znany jest również z produkcji "Pierwsza miłość", a w 2020 roku brał udział w kolejnej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jest mężem aktorki Izabeli Warykiewicz.

Mikołaj Roznerski rozstał się z Adrianą Kalską. Przypominamy jego poprzednie związki

Mamy nadzieję, że aktor odzyska samochód, a złodziei spotka należyta kara.