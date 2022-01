Plotek i Gazeta.pl wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas 30. finału zebrane środki zostaną przeznaczone do zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W tym roku dołączyli do nas znani politycy, dziennikarze i gwiazdy. Wśród nich znalazł się Daniel Midas.

#JedenDzieńDłużej z WOŚP! Wylicytuj bilety na występ Daniela Midasa. A później wspólna kawka

Plotek i Daniel Midas grają wspólnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej. Stand-uper, tiktoker, twórca "Szopki dla reportera" oferuje zwycięzcy aukcji dwa bilety na swój stand-up.

To zwycięzca wybiera miejsce i datę spotkania (bilety do wykorzystania do końca 2022 roku). Na tym jednak nie koniec. Po występie - krótkie spotkanie z Danielem Midasem i możliwość wypicia wspólnie kawy czy herbaty.

Kolejny już raz gramy #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami — tu znajdziecie wszystkie aukcje.