Gwiazda zamieszcza na Instagramie sporo zdjęć swoich czterech kątów. Widać na nich, że piosenkarka lubi klasykę oraz drewniane, dębowe meble, które tworzą klimatyczną przestrzeń. Na próżno szukać w jej wnętrzu designerskiej kanapy, czy krzykliwych kolorów. Jest za to sporo praktycznych i bardzo przytulnych rozwiązań projektowych.

Magda Narożna dzieli się zdjęciami domowego gniazdka. Ma sporo wolnej przestrzeni!

Wokalistka disco polo nie ukrywa, że kocha gotować. Na Instagramie podzieliła się informacją, że sok z malin jest kuchennym must-have na stole. To na co warto szczególnie zwrócić uwagę, to wnętrze kuchni. Gwiazda stawia na praktyczne, dużą ladę oraz drewniane szafki dodające całości swojskiego klimatu.

Obowiązki domowe, takie jak sprzątanie nie są jej obce! Na zdjęciu Magdalena Narożna dumnie pozuje z odkurzaczem i informuje fanów o robieniu porządków w pochmurny dzień.

Jak wiadomo, na scenie bardzo ważna jest wytrzymałość fizyczna, która sprawia, że wokalistka potrafi bez zadyszki zaśpiewać sporo utworów. Wie o tym doskonale Magda Narożna, dlatego poświęca sporo czasu na aktywność fizyczną. Jednak zamiast tłocznych sal treningowych wybiera... pokój córki, w którym jest sporo miejsca na akrobatyczne popisy.

Jest czas na ćwiczenia oraz na odpoczynek. Mimo sporej ilości zajęć piosenkarka znajduje chwilę na drobne lenistwo na świeżym powietrzu. Wygodny leżak i spora przestrzeń tarasu wystarczą, żeby naładować baterię i mieć siłę na kolejne zawodowe projekty.

Tego pomieszczenia chyba zazdrościmy gwieździe najbardziej. Spora garderoba jest marzeniem niejednej osoby. Ta sprawia wrażenie bardzo praktycznej i dobrze wyposażonej w dużą ilość półek.

Co myślicie o wnętrzu domu Magdy Narożnej?

