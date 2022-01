Plotek i Gazeta.pl wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas 30. finału zebrane środki zostaną przeznaczone do zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W tym roku dołączyli do nas znani politycy, dziennikarze i gwiazdy. Wśród nich znaleźli się uczestnicy programu "Rolnik szuka żony", którzy zapraszają do swojego gospodarstwa.

Na Instagramie ich losy śledzi ponad 240 tysięcy fanów, a z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy postanowili działać z nami. Anna i Grzegorz Bardowscy zaproszą do siebie najbardziej hojnego darczyńcę. Zwycięzca aukcji będzie mógł z najbliższą rodziną przez cały dzień smakować uroków życia na wsi. W planach m.in.:

oprowadzanie po gospodarstwie przez Anię i Grzegorza,

jazda traktorem po polu,

obiad i deser w wykonaniu Ani

... i wiele więcej.

Termin wizyty będzie uzgodniony bezpośrednio z Anną Bardowską. LINK DO AUKCJI >>>

Kolejny już raz gramy #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami - tu znajdziecie wszystkie aukcje.

Anna i Grzegorz Bardowscy archiwum prywatne