Córka Zosi Ślotały trafiła do szpitala!

Zofia Ślotała zmaga się z ciężką sytuacją. We wtorek rano zawiozła córkę do szpitala. Nie ukrywa, że problem zdrowotny dziecka to najgorsze, co może spotkać rodzica. Położenie, w którym się znalazła, jest stresującym momentem, dlatego też postanowiła tymczasowo usunąć się z portali społecznościowych. Zdążyła uspokoić fanów, informując, że Rania jest pod obserwacją specjalistów.

Zofia Ślotała trafiła z dzieckiem do szpitala. "Dzieci są priorytetem"

18 stycznia około godziny dziesiątej na koncie Zofii Ślotały pojawiło się zdjęcie łóżka szpitalnego, na którym znajduje się jej córka. W opisie fotografii dziękuje za wsparcie i informuje, że zdrowie dziecka jest jej priorytetem. Jest też informacja, że przez najbliższy będzie niedostępna w social mediów.

Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Dla rodzica nie ma nic gorszego niż problemy zdrowotne dziecka, lecz najważniejsze, że jesteśmy pod opieką lekarzy. Dopóki wszystko nie wróci do normy, będzie mnie tu mniej. Wiadomo, że dzieci są priorytetem.

Na InstaStories poinformowała, że Rania poczuła się gorzej, przez co trafiła do szpitala.

U nas chwilowo taka sytuacja. Rania się gorzej poczuła i wylądowaliśmy w szpitalu. Ja się chwilę wyłączam. Sami wiecie, dzieci są najważniejsze.

Zofia Ślotała może liczyć na słowa wsparcia od fanów. Chętnie wspierają miłym słowem gwiazdę:

Dużo zdrówka dla córeczki, będzie wszystko dobrze. Przesyłam same dobre myśli i pozdrawiam bardzo serdecznie.

Trzymam kciuki za szybki powrót do zdrówka i siły dla całej rodzinki.

Słowa otuchy przekazały znane mamy z polskiego show-biznesu. Wśród nich Małgorzata Rozenek czy Ania Lewandowska. My również się do nich dołączamy.

