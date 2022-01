Produkty od Magdy Gessler za pół ceny? Jeżeli chcecie je mieć, trzeba się spieszyć

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Magda Gessler chętnie współpracuje z sieciami sklepów, które są dostępne dla wszystkich Polaków. Obecnie w Biedronce możemy kupić sygnowane jej nazwiskiem szklanki. Dyskont sprzedaje je w atrakcyjnej cenie z rabatem 50 proc.

Zobacz wideo Magda Gessler z ojcem

Szklanki sygnowane nazwiskiem Magdy Gessler w Biedronce

Mowa o szklankach termicznych Renza. Dotąd produkty można było kupić w sklepie MG Home jedynie w zestawie. W Biedronce dostaniemy je na sztuki, a za jedną zapłacimy niecałe 12 złotych. U konkurencyjnego dystrybutora cena za dwie szklanki wynosi aż 40 złotych, a do tego należy doliczyć jeszcze koszty wysyłki.

Dlaczego szklanki sygnowane nazwiskiem znanej restauratorki mają być takie niezwykłe? Produkty zostały wykonane z odpornego szkła, w którym płyny stygną o wiele wolniej niż w tradycyjnym kubku. Dodatkowo, szklankę o pojemności 250 ml można umieścić w mikrofalówce.

Szklanki Magdy Gessler hitem w polskich domach. Teraz możecie kupić je w dyskoncie

Szklanki Magdy Gessler są bardzo wygodne, a dzięki zastosowaniu podwójnego dna, nie oparzymy sobie dłoni przy sięganiu po gorący napój. Produkty podbiły serca użytkowników i nie przeszkodził w tym nawet fakt, iż nie można ich myć w zmywarce.

Niezawodne szklanki są dostępne w ofercie Biedronki od 10 do 26 stycznia. Ci, którzy będą zwlekać z zakupem do ostatniej chwili mogą się jednak rozczarować, bowiem produkty będą dostępne jedynie do wyczerpania zapasów.

Macie zamiar zapolować na te popularne szklanki?