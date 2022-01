Więcej na temat gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Brat Małgorzaty Rozenek - Misha Kostrzewski sporadycznie pojawiał się na show-biznesowych imprezach u boku znanej siostry. Wszystko zmieniło się rok temu, gdy jurorem "You Can Dance. Nowa Generacja" w TVP. Wówczas na dobre zagościł na warszawskich salonach. Niedawno wyszło na jaw, że tancerz rozstał się z matką swoich dzieci i ulokował uczucia u tajemniczej Kingi, która jest stylistką fryzur. Wszystko wskazuje na to, że relacja jest coraz poważniejsza, bo Kostrzewski już planuje ślub.

Misha Kostrzewski chce, żeby Małgorzata Rozenek pomogła mu w organizacji ślubu

Misha Kostrzewski o swoich matrymonialnych planach opowiedział w rozmowie z "Faktem". Zdradził, że już planuje ślub i ma nadzieje, że siostra pomoże mu w organizacji. W końcu jej ceremonia zaślubin była bajkowa.

Jestem szczęśliwie zakochany, więc oczywiście planuję za jakiś czas ślub. To bardzo ważna podstawa szczęśliwego związku. Mam nadzieję, że moja siostra pomoże mi w organizacji. Jej uroczystość była bajkowa, więc na pewno doradzi mi lepiej niż ktokolwiek inny. Może nawet zaprojektuje mi garnitur, skoro ma swoją markę odzieżową?! To dopiero byłoby super. Muszę z nią o tym pogadać. Ona ma wielki zmysł estetyczny i grzechem byłoby z jej doświadczenia nie skorzystać - mówił w rozmowie z tabloidem Kostrzewski.

Małgorzata Rozenek stała na ślubnym kobiercu już trzy razy i napisała nawet książkę o "perfekcyjnym ślubie", więc kto jak kto, ale ona ma doświadczenie. Myślicie, że sprawdzi się w roli współorganizatorki ślubu brata?