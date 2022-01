Więcej ciekawostek na temat znanych i bogatych przeczytasz na Gazeta.pl.

Jan Lubomirski-Lanckoroński coraz wyraźniej wysuwa na pierwszy plan swoje arystokratyczne pochodzenie. Chwali się znajomościami i podróżami, o których zwykli śmiertelnicy mogliby tylko zamarzyć. Co prawda do brytyjskiego zamku Highclere Castle wszyscy mamy dostęp, jednak książę postanowił podzielić się wrażeniami i inspiracjami "do swoich zamków i pałaców". Wypowiedź nie zawierała zbyt wielu szczegółów, ale została potraktowana jak możliwość pochwalenia się, że ma na własność podobne posiadłości.

Jan Lubomirski-Lanckoroński odwiedził zamek z "Downton Abbey"

Jan Lubomirski-Lanckoroński wrzucił na Instagram sklejkę zdjęć z zagranicznego wypadu, Razem z żoną Heleną Mańkowską i córka Elisabeth Helene pozował na tle Highclere Castle. W opisie podzielił się wrażeniami po odwiedzeniu zamku, który widzowie mogą kojarzyć za sprawą serialu o brytyjskich royalsach z początku 20. wieku - "Downton Abbey". Polski arystokrata również jest jego fanem.

Wizyta w Downton Abbey. (...) Księżna i Książę Lubomirscy odwiedzili ten słynny pałac, łącząc przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony obydwoje są fanami historycznego serialu granego w tych murach. Z drugiej strony zaczerpnęli wiadomości i inspiracje do swoich zamków i pałaców, które nie tylko pełnią funkcję domów księstwa, ale też wiele funkcji społecznych i kulturalnych - relacjonuje, płynnie przechodząc do informacji o własnych posiadłościach.

Książę nie ustaje w promocji - podkreśla istotę swojego zamku i chwali się "działaniami na rzecz kultury polskiej".

Zamek książąt Lubomirskich od wielu lat łączy te wszystkie funkcje dzięki zaangażowaniu księcia Jana i jego małżonki. Odbywają się w nim liczne wystawy, koncerty i wydarzenia otwarte dla społeczeństwa, mimo iż jest to obiekt prywatny i stanowi siedzibę rodu. Książę Jan kontynuuje w ten sposób odwieczne zaangażowanie rodu książąt Lubomirskich na rzecz kultury polskiej.

Książę jest bez wątpienia dumny z własnych rezydencji. Słusznie?

