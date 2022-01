Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Karolina Pisarek zaledwie kilka dni temu pochwaliła się internautom, że wraz z narzeczonym wprowadzają się do nowo zakupionego domu. Wydatek rzędu pięciu milionów złotych nie robi na obserwatorach już wrażenia. Śledząc życie modelki, przyzwyczailiśmy się do luksusów, jakie ją otaczają. Teraz, by na wszystko starczyło, zarabia między innymi reklamując legginsy z pustej siłowni.

Karolina Pisarek nagrywa z nowo kupionego domu. Reklama legginsów z siłowni, której nie ma. Trzeba się odkuć

Jak się okazuje, willa leży na jednym ze strzeżonych osiedli w Warszawie. Oprócz garaży na trzy auta para zafundowała sobie pięć sypialni i cztery łazienki. O swoją formę zakochani będą dbać w prywatnej, przestrzennej siłowni. I choć jeszcze brakuje w niej sprzętu, to i tak już możemy obserwować, jak modelka wygina się przed lustrem. Oczywiście nie było to przypadkowe InstaStories. Karolina reklamowała stroje do ćwiczeń.

Nagrywam się do Was z mojej nowej, jeszcze nieumeblowanej siłowni, w nowym domu."

Przyszła do mnie paczka z nowymi strojami. Pokażę Wam i przymierzę nowości! A na koniec podam Wam kod rabatowy z atrakcyjną nowością.

Działalność influecerska modeliki nikogo nie dziwi, bo jak wiemy, jest to podstawa zarobku wielu celebrytów. Bardziej szokującą informacją jest udział Karoliny Pisarek w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nadal nie znamy jej możliwości głosowych, ale na Instagramie chętnie dzieli się nagraniami z prób choreograficznych.