Królowa Letizia oddała hołd swojej teściowej, zakładając kreację domu mody Valentino, w której pojawiła się królowa Sofia w 1977 roku. Piękna, sięgająca ziemi spódnica w szmaragdowym kolorze wygląda szalenie elegancko i dostojnie, a delikatna, wręcz ażurowa bluzka z delikatnego materiału dodaje szlachetności całości i sprawia, że sukienka z historią została zaprezentowana bardzo dostojnie.

Historia kreacji z 1977 roku

Sukienkę pierwszy raz założyła królowa Sofia, żona króla Hiszpanii, Jana Karola I 44 lata temu na uroczystości podczas wizyty w Niemczech. Wtedy dobrała do niej imponującą biżuterię w postaci kolii, kolczyków i bransoletki wykonanych z najwyższej jakości materiałów jubilerskich. Do tego dołożyła różowy, jedwabny pasek zawiązany w elegancką, prostą kokardkę.

Królowa Letizia postanowiła nieco odświeżyć vintage stylizację i zaadoptować ją na własny, niepowtarzalny sposób. Użyła do tego innego paska, w minimalistyczne biało-różowe paski oraz ograniczyła biżuterię do szmaragdowo-fuksjowych kolczyków marki Tous. Dzięki prostszym dodatkom i dostosowaniu kreacji do dzisiejszych czasów całość looku prezentowała się nienagannie.

Królowa Letizia zaskakuje stylizacją. Klasa! East News

Styl żony króla hiszpańskiego Filipa VI Burbona

Kobieta dokonuje bardzo świadomych wyborów stylizacyjnych. Większość jej kreacji jest bardzo dokładnie przemyślana i dopasowana do szczupłej i wysportowanej sylwetki oraz typu urody. Kobiety na całym świecie podziwiają ją niewymuszoną elegancję i wrodzoną grację, z jaką prezentuje każdą stylizację.

