Robert Lewandowski został uznany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, a kolejne nagrody, które zdobywa są tego potwierdzeniem. Sportowiec świętuje kolejny sukces. Po raz kolejny uznano go za najlepszego piłkarza w plebiscycie FIFA The Best. Anna Lewandowska nie posiada się z dumy. Na Instagramie pogratulowała mężowi w pięknych słowach. Lewandowscy są prawdziwą power couple!

Zobacz wideo Robert Lewandowski podczas spotkania z fanami w Dubaju

Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem w plebiscycie FIFA The Best. Lewandowska świętuje sukces męża

Robert Lewandowski pokazuje, jak być jednym z najlepszych piłkarzy na murawie, a w zaciszu własnego domu przykładnym ojcem. Filmik, na którym zaprezentował swoje umiejętności fryzjerskie i zrobił Klarze kucyka za pomocą odkurzacza momentalnie stał się hitem internetu.

Sportowiec w poniedziałkowy wieczór został laureatem w plebiscycie FIFA The Best. Lewy jest drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który wygrał nagrodę FIFA The Best dwa razy. Udało mu się wyprzedzić Leo Messiego. Nagrodę wręczono mu podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w Zurychu. "Lewa" sukcesem męża pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama. Nie szczędziła w jego stronę ciepłych słów.

Moja miłość! Udało ci się! Gratuluję zdobycia nagrody FIFA The Best. Wiem, jak ciężko pracujesz, aby zrealizować swoje marzenia! Dobra robota, jestem z Ciebie bardzo dumna - napisała trenerka.

W komentarzach nie zabrakło gratulacji od osób znanych z pierwszych stron gazet. Sukces piłkarza świętowała cała plejada gwiazd publikując ciepłe słowa pod postem.

Mistrz - napisała Jessica Mercedes.

Wielkie gratulacje dla Roberta i dla Ciebie Aniu. Wasz ogromny, wspólny sukces - dodała Małgorzata Rozenek.

Pięknie. Za silnym mężczyzną stoi silna kobieta - czytamy.

Robert Lewandowski w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że gdyby nie wsparcie żony, nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz. Widać, że małżeństwo motywuje się do osiągania kolejnych sukcesów. My również przyłączamy się do gratulacji. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.