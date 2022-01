Więcej na temat życia prywatnego gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Małgorzata Socha doczekała się trójki dzieci ze związku z Krzysztofem Wiśniewskim. Aktorka chętnie relacjonuje swoje życie na Instagramie, jednak konsekwentnie nie publikuje twarzy pociech. Tym razem gwiazda zdecydowała się jednak pokazać, jak jej córka Basia świętowała piąte urodziny. Przy okazji pochwaliła się tortem, w którym zakochałby się każdy miłośnik słodyczy.

Małgorzata Socha wyprawiła córce bajkowe urodziny. Sama też świetnie się bawiła

Małgorzata Socha stanęła na wysokości zadania, organizując córce wymarzone urodziny. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje z córką, jednak zakryła jej wizerunek. Socha zorganizowała przyjęcie w parku trampolin, ale zadbała o odpowiednie dekoracje. Można zauważyć, że pomieszczenie zmieniło się w bajkową krainę. Dumna mama złożyła też Basi urocze życzenia, przy okazji zdradzając, że jej córka jest wielką fanką słodyczy.

Styczeń jest u nas zawsze gorący. Pięć lat temu przyszedł najsłodszy (i najbardziej lubiący słodycze) członek naszej rodziny. Z czarnymi włosami i czekoladowymi oczami. I tak jest dzień w dzień. Kochany słodki cukiereczku, wszystkiego najlepszego z okazji twoich piątych urodzin - napisała aktorka.

Nie zabrakło zdjęć tortu, który prezentował się bardzo cukierkowo, za sprawą dużej ilości lizaków, czy żelek.

Małgorzata Socha wyprawiła córce bajkowe urodziny. Sama też świetnie się bawiła Fot. Instagram/ malgosia_socha

W komentarzach posypały się życzenia urodzinowe dla Basi. Fani zwrócili uwagę, że Małgorzata również świetnie się bawiła podczas imprezy córki, co widać na opublikowanych przez nią zdjęciach. Szeroki uśmiech nie schodził jej z twarzy, a fani zauważyli podobieństwo aktorki do zagranicznej gwiazdy, Margot Robbie.

Przepięknie. Sto lat Basieńka.

Na ostatnim zdjęciu wyglądasz jak Margot Robbie.

Te zdjęcia są mistrzowskie - czytamy.

My również przyłączamy się do życzeń. Wy też widzicie podobieństwo do amerykańskiej aktorki? Więcej zdjęć z imprezy urodzinowej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.