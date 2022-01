Bądź na bieżąco. Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Doda zdradziła na Instagramie, że nowy rok w jej wydaniu będzie pełen zmian. Okazuje się, że artystka nie tylko wróciła do panieńskiego nazwiska, ale postanowiła wybrać sobie drugie imię, którego nigdy nie miała. Zdradziła, co ją do tego skłoniło.

Doda poprosiła fanów o pomoc. Chce, by wybrali jej drugie imię

Doda już jako singielka nowy rok zaczęła z pompą. Nie tylko zapowiedziała, że pójdzie z jednym z fanów na studniówkę, ale zgłosiła swój utwór "Fake Love" do konkursu Eurowizji 2022. Na Instagramie opublikowała refleksyjny post, który opatrzyła fotografią zrobioną do nowych dokumentów. Przyznała, że jej największym sukcesem 2021 roku było to, że nie poddała się, nawet gdy w jej życiu nastały ciężkie chwile.

Kiedy ktoś pyta: jaki jest twój największy sukces 2021 roku? To, że przetrwałam - odpowiadam. Byłam na dnie, byłam w piekle, byłam po drugiej stronie i najgorsze, nie byłam sobą. Jestem wdzięczna za każdą tamtą sekundę. Nauczyła mnie doceniać, dbać, cieszyć się, pielęgnować i chronić małe rzeczy dnia codziennego. Przestać gonić za wielkimi celami, lekceważąc małe. I najgorsze, odkładać siebie i życie na potem. Biegnąc od wielkiego projektu do kolejnego, gubiąc po drodze całą masę ważnych chwil - zaczęła artystka.

Wyznała, że w nowym roku chce przyłożyć większą uwagę do tego, by być obecną tu i teraz i nie uciekać w świat wirtualny.

Kiedy na sylwestra stanęłam na scenie w czasie odliczania, chyba jako jedna nie miałam telefonu w ręku. Chciałam po prostu cieszyć się z tej chwili i zapamiętać ją, patrzeć swoimi oczami, a nie przez ekran. Wcześniej rozmawiałam z mamą i powiedziałam jej, że ten rok minął mi jak mrugnięcie okiem. (...) Moja mama powiedziała mi wtedy - "wszystko, co jest pomiędzy jest jeszcze ważniejsze. Pamiętaj o tym, bo całe życie minie ci jeszcze szybciej." Nie liczy się meta, liczy się sam bieg - dodała.

Na koniec zapowiedziała wiele zmian w życiu, a jedną z nich jest wyrobienie nowych dokumentów i powrót do nazwiska panieńskiego. Doda poczuła też silną potrzebę posiadania drugiego imienia. Zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc w wyborze takiego imienia, które jak najlepiej będzie pasowało do jej charakteru.

Zaczynam żyć tak, jakby każdy dzień miał być ostatni. Oto moje zdjęcie do nowych dokumentów. Zmieniam wiele rzeczy w tym roku. Proszę was o pomoc w wyborze drugiego imienia (nie mam go), a chcę go intuicyjnie teraz dodać. Imię, które podkreśli moją energię, charyzmę, moc, serce i przyciągnie do mnie ludzi z sercem (imię nie po babci, ani po mamie, to ma być coś unikatowego) - napisała.

A wy, jakie imię byście jej zaproponowali?