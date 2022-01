Więcej o kłopotach rodzinnych gwiazd show-biznesu przeczytasz na Gazeta.pl

Córka aktorki Roseanne Barr - Jenny Petland postanowiła przerwać milczenie. Kobieta wróciła wspomnieniami do doświadczeń z dzieciństwa, które były dla niej traumatyczne. W książce, która za niedługo się pojawi na rynku zagranicznym, wyznała, że matka, kiedy była nastolatką, wysłała ją na obóz przetrwania w dziczy ze względu na dziewczyny. Jak tłumaczy córka aktorki, przytyła z powodu rozwodu znanych rodziców, co nie podobało się jej matce.

Roseanne Barr wysyłała córkę w przerażające miejsca? Kobieta zabrała głos w tej sprawie

Jenny Pentland wyznała niedawno, przez jakie trudności musiała przechodzić jako nastolatka. Z powodu rozwodu rodziców młoda dziewczyna zaczęła się buntować. Jak tłumaczy po latach:

Dostawałam gorsze oceny, pyskowałam, cięłam sobie palce i paliłam papierosy. Po prostu byłam przygnębiona.

Później miała trafić zakładu psychiatrycznego, w którym spędziła osiem miesięcy. Jej siostra też trafiła do tego miejsca. Stało się to po tym, jak ukradła matce kluczyki do auta. Według zeznań córki Roseanne Barr, doznawała w tamtym miejscu przemocy fizycznej i psychicznej. Konsekwencje tego trudnego wydarzenia ponosi do dziś, walcząc z zespołem stresu pourazowego.

Kilkakrotnie Jenny Pentland przebywała w domach poprawczych, ale najbardziej w pamięci utkwiła jej wizyta w lesie, w którym spędziła dwa miesiące. Jak wspomina, jako 15-letnia dziewczynka została uprowadzona przez kilku mężczyzn, którzy zakuli w kajdanki nastolatkę, wsadzili do auta i przetransportowali na lotnisko. Stamtąd zgodnie z poleceniem matki trafiła na obóz w Utah. Na miejscu jadła tylko rodzynki, orzeszki ziemne, surową mąkę kukurydzianą i niedogotowaną fasolę. Córka znanej aktorki wspomniała, że pewnego dnia pomogła komuś nawet w oskórowaniu i wypatroszeniu wiewiórki.

Jenny Pentland ma bardzo złe wspomnienia z nastoletnich lat. Mama wysłała ją do ośrodka, gdy zauważyła, że młoda dziewczyna przytyła. Wyjątkowo trudny był dla niej także okres, kiedy Roseanne Barr rozwodziła się Billem Pentlandem. Gdy jej rodzice walczyli o nią podczas rozpraw sądowych, to prawnicy doszukiwali się najmniejszych uchybień w wychowaniu córki, np. wzrostu wagi masy ciała, które mogłyby działać na korzyść jednego z nich. Nastolatka bardzo przeżywała wszystko, a stres i trudna sytuacja rodzinna spowodowały, że zaczęła się ciąć. Córka aktorki trafiła pierwszy raz do zamkniętego oddziału psychiatrycznego w wieku 13 lat. Bardzo źle wspomina tamten czas:

Jestem zamknięta dłużej niż ktokolwiek inny - powiedziała kiedyś do jednego z pielęgniarzy

Odpowiedź, którą otrzymała, szczerze ją zszokowała:

Masz najlepszą polisę ubezpieczeniową, jakiej nikt tu nie ma. Jesteś warta milion dolarów rocznie, kochana - usłyszała nastolatka.

Zmroziło mnie. Krew odpłynęła mi z twarzy, a mózg zaczął przetwarzać to, co właśnie usłyszałam. Zabrało mi chwilę, żeby to zrozumieć. Oni mieli zysk z tego, że jestem tu zamknięta - podkreśliła.

Za niedługo w Stanach Zjednoczonych ukaże się autobiograficzna książka Jenny Pentland - "This Will Be Funny Later: A Memoir", w której podzieli się z czytelnikami smutnymi historiami z czasów dzieciństwa. Możemy się zatem spodziewać jeszcze wielu tragicznych historii.

