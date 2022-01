Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Agata Rubik jest bardzo otwartą i szczerą osobą. Nie ma problemu, by opowiadać o rzeczach, które przez innych są uznawane niemal za tabu. Jakiś czas temu influencerka stanęła na wadze, co zrelacjonowała na InstaStories. Urządzenie pokazało wówczas 64,6 kg. Biorąc pod uwagę jej wzrost, 173 cm, nie powinna mieć powodów do niepokoju. Agata Rubik nie była jednak zadowolona i postanowiła schudnąć.

Zobacz wideo Agata Rubik opowiada o walce o smukłą sylwetkę

Agata Rubik porównała swoje zdjęcie do fotki taty z młodości. "Byłam pewna, że to aktor z Hollywood"

Agata Rubik zaprezentowała efekty odchudzania

Gwiazda wytłumaczyła, dlaczego martwi ją wynik na wadze. Tłumaczyła, że dwa lata temu ważyła 59 kg, a trzy lata temu 56. Opowiadała, że zamierza zrezygnować z węglowodanów, których ostatnio pojawiło się za dużo w jej diecie. Powiedziała, dlaczego chce schudnąć.

Żebyśmy mieli jasność - podobam się sobie, tylko lepiej się czuję nieco szczuplejsza. Poza tym większość ubrań jest teraz dla mnie za ciasna.

Tydzień po pierwszym ważeniu Agata Rubik ponownie stanęła na wadze. Tym razem również postanowiła zrelacjonować całość na Instagramie. Modelka wchodziła na wagę w rytm muzyki budującej napięcie. Spojrzała na wynik. Urządzenie pokazało 1,7 kg mniej.

Spadek wagi o 1,7 kg. Całkiem sporo, ale ważenie było po podróży. Mimo wszystko w tym tygodniu ostro wzięłam się za siebie, ograniczyłam węglowodany, całkowicie zrezygnowałam z białego pieczywa, ryżu i makaronu. Słodkie, owocowe śniadania zamieniłam na jajka. Zrobiłam w tym tygodniu cztery treningi cardio i jeden siłowy. Kolejne ważenie za tydzień. Mobilizacja rośnie!

Agata Rubik instagram.com/ agata_rubik

Agata Rubik jest żoną słynnego dyrygenta Piotra Rubika. W 2005 roku brała udział w konkursie Miss Polonia. Tak poznała męża, który był jednym z członków jury. Para ma dwie córki, Helenę i Alicję.

Agata Rubik otrzymała aroganckie pytanie od internautki. "Nie miała pani ambicji, by pracować?"