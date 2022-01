Więcej o tym, co się dzieje w kraju, przeczytasz na Gazeta.pl

Monika Mrozowska już jakiś czas temu przystąpiła do przygotowań do studniówki najstarszej córki. Kupiły cztery kreacje, z których Karolina wybrała "wersję de luxe". Dumna mama pochwaliła się zdjęciem maturzystki i nie ukrywała poruszenia. I choć dla obu było to ważne wydarzenie w życiu, to okazuje się, że na bal będą musiały jeszcze poczekać. Wszystko przez decyzję placówki, która przełożyła studniówkę na marzec.

Monika Mrozowska o przeniesionej studniówce córki

Mrozowska poinformowała o tym fakcie na Instagramie. Dodała zdjęcie z córką, a informację przekazała na wzór wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymują posiadacze telefonów komórkowych.

ALERT! Studniówka przeniesiona na marzec. Propozycja zmiany nazwy na Trzydziestodniówkę. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy silne emocje. Możliwe utrudnienia komunikacyjne z rodziną. Przerw w dostawie posiłków nie przewidujemy. Zabezpiecz sukienkę/garnitur, bo jednak jeszcze może się przydać - zaczęła.

Choć ma nadzieję, że wydarzenie jednak się odbędzie, to nie wyklucza, że impreza może zostać całkowicie odwołana.

Jeśli studniówka nie odbędzie się w marcu, możliwe przypadki wścieklizny u maturzystów oraz lokalne podtopienia ze względu na ilość wylanych łez. Utrzymywanie w zamknięciu nic nie pomoże. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy. Talerze… przede wszystkim… - zażartowała.

Dodała także hasztagi, którymi chciała wesprzeć córkę. Oto kilka z nich: #jakośtobędzie #córeczka #coreczkamamusi #mama #mamaicorka #kochamnajmocniejnaświecie.