Maciej Rock miał dosyć telewizji. "Pojawiła się szansa, żeby od tego odejść". Czym się teraz zajmuje?

Maciej Rock przez długie lata był jedną z największych gwiazd Polsatu. W wieku 24 lat wystartował w castingu na prowadzącego program "Idol". Wygrał go, a telewizyjne widowisko z jego udziałem wystartowało w 2002 roku. Prowadził show do momentu zdjęcia go z anteny w 2005 roku. W następnych latach był znany szerszej publiczności z takich produkcji, jak "Big Brother", "Fabryka Gwiazd" czy "Must Be the Music. Tylko Muzyka". W 2019 roku zrezygnował z pracy przed kamerą.

Maciej Rock zrezygnował z telewizji

Maciek Rock oprócz prowadzenia popularnych programów rozrywkowych, był gospodarzem największych scen koncertowych w Polsce. Prowadził "Festiwal Sopot TOPtrendy" i "Top of the Top". Otwierał konkursy Miss Polski i Zielonogórską Noc Kabaretową. Dziś trzyma się z dala od telewizji. Pracuje w radiu RMF MAXX, z którym jest związany od 2013 roku. W rozmowie z portalem Baby by Ann mówił, że na zmianę zdecydował się ze względu na rodzinę. Wcześniej nie mógł znaleźć dla niej czasu.

Miałem taki rok, że bez przerwy mnie nie było, taką miałem pracę. Ale pojawiła się szansa – radio – żeby życie trochę uspokoić i udało się. Oczywiście z takimi konsekwencjami, że jest mnie mniej wizualnie w różnych miejscach, natomiast korzyść z tego mam niesamowitą: mam w miarę uregulowane życie. Bardzo zwolniłem ze swoją pracą, właśnie po to, żeby mieć więcej czasu dla najbliższych.

W rozmowie z RMF FM Maciej Rock opowiedział się o rodzinie. Z Magdaleną zdecydował się na ślub już po pół roku od pierwszej randki.

Miałem w swoim życiu różne związki z dziewczynami, ale nigdy niczego takiego nie poczułem. Nagle mnie strzeliło, zakochałem się. To było niesamowite.

Dzisiaj para ma troje dzieci. Radiowiec lubi żartować, że w jego rodzinie to żona jest szefem, a on tylko wykonuje polecenia. Dodaje, że stara się być zaangażowanym i odpowiedzialnym rodzicem. Nie wyklucza powrotu do telewizji.

