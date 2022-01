Dziś na kontach mają miliardy i sztaby od wizerunku. A jak wyglądali, zanim dorobili się fortuny?

J.K. Rowling

Od początku stycznia wiele znów pisze się o "Harrym Potterze", bowiem na HBO premierę miał dokument o aktorach produkcji, którzy spotkali się na planie po raz kolejny po 20 latach od premiery pierwszej części przygód o młodym czarodzieju. W filmie zabrakło autorki książek, bowiem twórcy nie chcieli promować osoby o homofobicznych poglądach. Nie zmienia to jednak faktu, że Brytyjka od lat zarabia krocie dzięki ośmiu powieściom o Harrym Potterze. Jej majątek szacowany jest na ponad miliard dolarów.

J.K. Rowling East News

Oprah Winfrey

Dziennikarka i osobowość telewizyjna. To nie ona ubiega się o rozmowy z gwiazdami światowego formatu, to gwiazdy walczą o jej zainteresowanie. Na przestrzeni kilku dekad Oprah bardzo się zmieniła, eksperymentując z fryzurami i zabiegami upiększającymi. "Forbes" wycenił jej majątek w 2008 roku na ok. 2,8 miliarda dolarów.

Oprah Winfrey East News

Kylie Jenner

Zamiłowanie do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej widać gołym okiem u najmłodszej córki Kris Jenner. W marcu 2019 roku Kylie została okrzyknięta najmłodszą miliarderką na świecie, bowiem takim majątkiem zaczęła dysponować już w wieku 22 lat. Wszystko za sprawą świetnie rozwijających się marek odzieżowych oraz kosmetycznych.

Kylie Jenner w 2010 roku i obecnie fot. East News/instagram.com

Mark Zuckerberg

Jeśli wierzyć specjalistom, współzałożyciel Facebooku dorobił się ponad 100 miliardów dolarów.

Mark Zuckerberg East News

Jeff Bezos

Założyciel Amazon może pochwalić się majątkiem o wartości ok. 194 miliardów dolarów.

Jeff Bezos East News

Przez długi czas to właśnie Bezos był najbogatszym człowiekiem na świecie. W lipcu ubiegłego roku poinformowano jednak, że musiał ustąpić miejsce Elonowi Muskowi, którego majątek wyceniany jest na ok. 243 miliardy dolarów.

Elon Musk East News

Niedawno do grona znanych miliarderów dołączyła również Rihanna.

Rihanna Fot. George Maleski /ONS