Filmy Patryka Vegi czy najnowsza produkcja Netfliksa "Jak pokochałam gangstera" sprawiły, że członkowie polskiej mafii ponownie zaczęli budzić coraz większe zainteresowanie. Mimo że towarzyszące gangsterom kobiety zazwyczaj trzymały się na uboczu, znalazły się i takie, które odegrały niemałą rolę w przestępczym półświatku.

Żony polskich gangsterów. "Słowikowa"

Monika Banasiak to bez wątpienia najpopularniejsza kobieta polskiej mafii. 59-letnia dziś, była żona Andrzeja Z. pseudonim "Słowik", kilka lat temu trafiła za kratki za kierowanie grupą przestępczą. Była ukochana jednego z szefów mafii pruszkowskiej po opuszczeniu zakładu karnego zdecydowała się odcinać kupony od przeszłości i rozpocząć nowe życie, tyle że w blasku fleszy. Po wyjściu na wolność napisała kilka książek na temat świata przestępczego, a także wróciła do swojego pierwotnego fachu i zatrudniła się jako pielęgniarka w jednym z warszawskich szpitali.

Monika 'Słowikowa' Banasiak o trudach życia

Monika Banasiak dziś jest żoną o 19 lat młodszego Macieja, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych, relacjonując ich wspólne życie.

Monika Banasiak 'Słowikowa'

"Słowikowej" bardzo zależy, aby ponownie być na świeczniku. Sama zainteresowana spróbowała nawet swoich sił jako wokalistka i nagrała kilka piosenek ze znaną z "Projektu Lady" Julią Jaroszewską. Niestety efekt nie sprostał oczekiwaniom. Banasiak bardziej mówi, niż śpiewa. Internauci nie zostawiają suchej nitki na muzycznych zdolnościach i przyznają, że oglądają jej wspólne klipy z Jaroszewską dla beki. Oceńcie zresztą sami.

Kochanka Jeremiasza Barańskiego "Baraniny"

Halina G. kilkanaście lat temu zakochała się w Adamie Szymańskim, który działał pod skrzydłami Jeremiasza Barańskiego, pseudonim "Baranina". Mężczyzna był liderem międzynarodowej grupy przestępczej, która specjalizowała się w porwaniach dla okupu. Z czasem Halina "Inka" stała się kochanką mafijnego bossa, a także jego dziewczyną do zadań specjalnych. W 2001 roku na zlecenie "Baraniny" zwabiła ówczesnego ministra sportu - Jacka Dębskiego do restauracji. Następnie nakłoniła go do wyjścia, gdzie czekał już płatny zabójca. Za współudział w morderstwie trafiła na osiem lat do więzienia. Opuściła zakład karny w 2009 roku, siedem lat po śmierci "Baraniny". Od czasu wyjścia na wolność, słuch o niej zaginął.

Halina G. 'Inka'

Ostatnia partnerka "Pershinga"

Andrzej Królikowski pseudonim "Pershing" był jednym z bossów mafii pruszkowskiej, który wyjątkowo lubił zabawę. Miał również słabość do kobiet, które zmieniał jak rękawiczki. Ostatnią z nich była tajemnicza studentka, którą poznał w 1999 roku na jednej z dyskotek w Ustce. Młoda kobieta zapewniała, że nie wiedziała, czym zajmuje się nowy partner.

Kilka miesięcy później "Pershing" został kilkukrotnie postrzelony, gdy wracał do samochodu ze stoku w Zakopanem. Patrycja R. podczas procesu zeznała, że nie widziała dokładnie całego zdarzenia, jednak gangster "Masa" w jednej ze swoich książek stwierdził, że przyglądała się egzekucji.

Pershing

Żony Nikodema Skotarczaka

Niemałym zainteresowaniem cieszy się obecnie postać Nikodema Skotarczaka, a to za sprawą filmu "Jak pokochałam gangstera". Nadmorski gangster trudniący się w sprowadzaniu nielegalnie samochodów miał aż trzy żony. Pierwszą z nich była Gabriela Lamek, która zmarła zaledwie dwa lata po ślubie. Rok później "Nikoś" stanął na ślubnym kobiercu z osiem lat starszą Haliną Ostrowską. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo i zakończyło się w 1982 roku. Dekadę później Nikodem Skotarczak związał się z Edytą. Co ciekawe, świadkiem na ich ślubie był wcześniej wspomniany Pershing. Miłosną sielankę zakończyła śmierć Skotarczaka. Został zastrzelony na oczach żony w agencji towarzyskiej "Las Vegas" w 1998 roku.

Nikodem Nikoś Skotarczak

Edyta Skotarczak po premierze filmu "Jak pokochałam gangstera" wydała oświadczenie, w którym nie zostawiła suchej nitki na najnowszej produkcji Netfliksa. Co więcej, ma żal, że nikt z produkcji się z nią nie skontaktował.

W mojej ocenie, jak i w ocenie osób znających Nikodema oraz mnie - ten projekt jest jednym wielkim bluźnierstwem i nie sposób nie odnieść wrażenia, iż ma na celu pokazanie jego postaci w negatywnym, upokarzającym, umniejszającym i po części zakłamanym świetle - czytamy w oświadczeniu.

Cezary Pazura, Nikodem Skotarczak

Małgorzata M. - żona Kiełbasy

Żoną członka gangu pruszkowskiego, Wojciecha Kiełbasińskiego pseudonim "Kiełbasa", była Małgorzata M. Początkująca modelka poznała gangstera na jednej z warszawskich dyskotek, jednak ich miłość zakończyła się w 1996 roku, gdy "Kiełbasę" postrzelono, podczas gdy wychodził ze sklepu spożywczego w Pruszkowie. Żona gangstera brała udział w wielu konkursach piękności. W 1991 roku walczyła w konkursie Miss Polski, a na swoim koncie miała tytuł Miss Mazowsza.

Małgorzata, żona 'Kiełbasy'