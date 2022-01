Więcej o życiu prywatnym polityków przeczytasz na Gazeta.pl

Jacek Kurski zaczął walczyć o swoją karierę. Od jakiegoś czasu słyszy się o tym, że nie jest w najlepszej sytuacji. Odwracają się od niego sojusznicy, a jego zawodowa przyszłość jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Telewizji Polskiej podjął więc działania, by ocieplić wizerunek i przy okazji podlizać się prezesowi Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Kurski na okładce "Sieci"

Kurski postanowił więc wykorzystać przyjazne mu media. Pojawił się na okładce prawicowego tygodnika "Sieci". Do "współpracy" zaprosił córkę, niespełna roczną Annę Klarę Teodorę. Oboje patrzą się wprost w obiektyw. Prezes jest uśmiechnięty, a dziewczynka nieco zaskoczona tym, co się wokół niej dzieje.

Kurski kontra kłamstwa - sporych rozmiarów nagłówek przyciąga wzrok.

Jednak to nie wszystko. W lewym dolnym rogu znalazł się puchaty kot. Za to na górze okładki pojawiło się zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, który został wybrany "człowiekiem wolności tygodnika". Nie sądzimy, żeby to był przypadek, zwłaszcza, że prezes nie kryje się ze swoją miłością do futrzaków. Najwidoczniej Kurski postanowił wykorzystać słabości Kaczyńskiego, by bronić swojego stanowiska.

Nie wiadomo, czy taki zabieg pomoże prezesowi TVP. Nie od dziś mówi się o klątwie wspólnej okładki. Być może zawodowe losy Kurskiego zakończą się tak, jak małżeństwo m.in. Kazimierza Marcinkiewicza, który z żoną zapozował w "Vivie!". Choć w wywiadzie zapewniali o miłości, to jednak ich związek się rozpadł.

Czy tak samo będzie w przypadku zawodowych losów Jacka Kurskiego i Jarosława Kaczyńskiego?