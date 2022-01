Więcej ciekawych historii na temat dziecięcych gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Megan Follows zdobyła serca widzów rolą "Ani z Zielonego Wzgórza" w filmie z 1985 roku. Bujająca w obłokach rudowłosa bohaterka wzbudziła ogromną sympatię widzów. Choć 32 lata później historia stworzona przez Lucy Maud Montgomery została przypomniana dzięki serialowi Netfliksa "Ania, nie Anna", to i tak myśląc o młodej marzycielce, widzimy prawdopodobnie Follows. Co dziś robi aktorka i jak wygląda?

Wcieliła się w "Anię z Zielonego Wzgórza". Co u Megan Follows?

Mało brakowało, a Megan Follows nie zagrałaby głównej bohaterki w serii "Ani z Zielonego Wzgórza". Reżyser nie był przekonany, czy dobrą decyzją będzie obsadzenie 19-latki - wolał kogoś młodszego. Ostatecznie padło jednak na Follows, która świetnie odnalazła się w tej roli. Choć wciąż gra, niewątpliwie będzie kojarzona z rudowłosą postacią.

W trakcie swojej kariery wystąpiła m.in. w "Dziadku do orzechów", "Napisała: Morderstwo" i "Śniadaniu ze Scotem". Obecnie młodsi widzowie mogą ją kojarzyć za sprawą serialu o losach władczyni Szkocji "Nastoletnia Maria Stuart", gdzie zagrała królową Katarzynę Medycejską.

Życie prywatne Megan Follows

Aktorka w 1991 roku poślubiła kanadyjskiego fotografa Christophera Davida Portera, którego poznała na planie filmu "Deep Sleep". Mają dwójkę dzieci - 31-letnią Lylę Anne i 28-letniego Russella. Para rozwiodła się po pięciu latach związku. Następnie Follows była w relacji z aktorem Stuartem Hughesem, jednak obecnie nie są już razem. Od tamtej pory niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym. Obecnie Megan skupia się na aktorstwie oraz działalności charytatywnej - 2007 roku pojechała nawet z reżyserką Heather Connell do Kambodży, by nakręcić film o dzieciach żyjących na ulicach.

Obecnie aktorka ma 53 lata i jest blondynką. Więcej zdjęć Megan Follows znajdziecie w naszej galerii.

