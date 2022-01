Więcej o związkach zagranicznych gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kanye West i Kim Kardashian rozstali się prawie rok temu, a celebrytka złożyła papiery rozwodowe. Chociaż wiele osób myślało, że para może się jeszcze zejść, chociażby ze względu na dzieci, zdaje się, że nie ma już na to większych szans. Wszystko przez to, że oboje znaleźli sobie nowych partnerów. Kim Kardashian związała się z komikiem, Petem Davidsonem, a Kanye West z o 13 lat młodszą aktorką, Julią Fox. Teraz nowa dziewczyna rapera pierwszy raz odniosła się do ich relacji.

Kanye West ma nową partnerkę. Julia Fox to zagorzała fanka Kardashianek

Zobacz wideo Kim i Kourtney Kardashian w Armenii. Ochrzciły swoje dzieci w tamtejszym kościele

Kanye West zamieszkał z kochanką. Julia Fox po raz pierwszy opowiedziała o ich relacji

Julia Fox spotkała się z Madonną, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Aktorka zabrała ze sobą na spotkanie Kanye Westa i udzieliła wywiadu "Interview Magazine".

Miałam randkę z Madonną, ale oczywiście zaprosiłam Ye, ponieważ się znają, pracują razem i szanują się jako artyści. Potem pojawił się Floyd Mayweather, Antonio Brown i kilka innych osób. Więc oczywiście musieliśmy zrobić sesję zdjęciową - powiedziała.

Nowa partnerka Kanye Westa zdradziła, że jest przygotowana na to, że raper może ją rozczarować. Wyjawiła też, że nie potrafi żyć bez związku.

Wiesz, jestem tak przyzwyczajona do bycia w związkach, więc wciąż czekam, aż mnie rozczaruje, ponieważ składa wspaniałe obietnice. W tej chwili dotyczą one w dużej mierze tolerancji, życzliwości i miłości - mówiła.

Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się. Gwiazda wynajęła już prawnika

Julia Fox jednocześnie zapewniła, że od chwili spotkania muzyka jej życie całkowicie się zmieniło.

Kilka dni po spotkaniu całe moje życiowe gówno było w pudłach i zniknęło. To było takie oczyszczające. To nie było tak, że tylko pakowałam swoje stare ubrania, to było tak, jakbym pakowała moje stare życie - wyznała.

Zapytana o to, czy mieszka razem z Kanye Westem, Julia Fox odpowiedziała, że tak. Na koniec dodała:

Przy nim czuję się po prostu bezpieczna.

Myślicie, że ich związek ma szansę na przetrwanie?