Krzysztof Baranowski był gościem "Dzień dobry TVN". 84-latek zapowiedział, że niedługo znów wyruszy w samotną podróż przez wody Atlantyku. Wyznał przy tym, że nadchodzący rejs nie jest dla niego ucieczką od problemów. Przypomnijmy, że znany żeglarz od 2005 roku jest mężem legendy telewizji, Bogumiły Wander. Prezenterka od kilku lat ma poważne problemy ze zdrowiem. Krzysztof Baranowski w rozmowie z Dorotą Wellman powiedział, że sprzedał dom, by zapewnić ukochanej jak najlepszą opiekę. Zdradził także, jaki obecnie jest stan jej zdrowia.

Krzysztof Baranowski o stanie zdrowia Bogumiły Wander. Sprzedał dom, by zapewnić jej opiekę

Krzysztof Baranowski mimo 84 lat na karku wciąż może pochwalić się niebywałą sprawnością fizyczną i dobrym zdrowiem. Podczas rozmowy w "Dzień dobry TVN" zdradził swój sekret.

Ćwiczę formę, każdego dnia jestem na basenie, startuję w zawodach narciarskich - powiedział.

Żeglarz odniósł się także do stanu zdrowia Bogumiły Wander. Przypomnijmy, że dwa lata temu do mediów trafiły niepokojące informacje o tym, że dziennikarka ma chorować na Alzheimera. Wówczas pojawiły się także plotki o tym, że Krzysztof Baranowski sprzedał dom, by ratować żonę, która obecnie przebywa w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie. Teraz potwierdził te doniesienia.

Taka jest prawda i całe szczęście. Wprawdzie górka już się kończy, ale to było niezbędne, nie mówiąc o tym, że taka piękna willa dla jednego człowieka to jest za dużo i za duże wydatki, także bardzo jestem szczęśliwy z małego mieszkanka - przyznaje.

Krzysztof Baranowski przyznał, że Bogumiła Wander nie będzie świadoma tego, że żeglarz wypływa samotnie na ocean.

Rozmawiamy ze sobą, chociaż jest to rozmowa bez kontaktu. Jest w dobrej formie fizycznej, jest pod opieką lekarzy, ale z trudnością kontaktuje się ze światem, także odwiedzam ją tak często, jak jest to możliwe. Nic więcej nie mogę zrobić - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył:

Wypływając, ja nie uciekam. Samotna żegluga to nie jest ucieczka od rzeczywistości, tylko wyjście naprzeciw wyzwaniu, które ma się we krwi.

Krzysztof Baranowski i Bogumiła Wander poznali się, gdy oboje byli w innych związkach, jednak ich romans szybko przerodził się w coś głębszego. Przez lata stanowili parę idealną - ona legenda telewizji, on pierwszy Polak, który samotnie przepłynął kulę ziemską i to dwukrotnie.

Żeglarz w rejs po Atlantyku, który jest planowany na maj tego roku, początkowo miał wyruszyć z kolegą. Mężczyzna jednak po czasie wycofał się z planu. Krzysztof Baranowski podjął się więc wyzwania i odremontował stary jacht "Polonez", którym pływał w latach 70. ubiegłego wieku i już niedługo przeniesie się z nim na Kanary.

Życzymy mu spokojnej wyprawy, a Bogumile Wander dużo zdrowia.