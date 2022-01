Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poznali się w 2018 roku. Rok później stanęli na ślubnym kobiercu, a w 2021 roku na świat przyszła ich córka Nadzieja. Aktorka w ostatnim czasie zorganizowała na Instagramie Q&A, podczas którego zdradziła dokładne okoliczności zapoznania się z mężem. Choć poznali się przez przypadek, to oboje od razu czuli, że to przeznaczenie.

Zofia Zborowska wspomina zapoznanie z Andrzejem Wroną

Zofia Zborowska dostała pytanie od jednej z internautek, w jaki sposób poznała Andrzeja Wronę. Aktorka odpowiedziała, że było to na jednej z imprez branżowych i wrzuciła fotografie z wydarzenia platformy zakupowej About You, po czym dodała z humorem:

Sama na siebie poleciałabym, szczerze mówiąc.

Zborowska nieraz podkreślała w wywiadach, że przy poznaniu przyszłego męża towarzyszyła jej intuicja podpowiadająca, że poznała człowieka, przy którym spędzi resztę swojego życia.

Kiedy poznałam Andrzeja, zadzwoniłam do mojego taty i powiedziałam: Chcę ci tylko powiedzieć, że poznałam właśnie mojego przyszłego męża i ojca moich dzieci - wyjawiła na łamach portalu ladnebebe.pl.

Po zapoznaniu się na imprezie, Zborowska i Wrona zaczęli do siebie pisać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Później przyszedł czas na kolejne spotkania, a do pierwszego pocałunku doszło na przyjęciu organizowanym przez Lewandowskich.

Pisaliśmy ze sobą, ale ja sobie robiłam z niego jaja. (...) Potem była druga randka, o dwunastej w nocy wyszliśmy z moim psem, a potem były urodziny Anki i Roberta Lewandowskiego. Byliśmy tam jako single, osobno. Byłam ciekawa, jak się będzie zachowywał. I tam się pierwszy raz pocałowaliśmy - mówiła Zofia Zborowska w rozmowie z Izabelą Janachowską.

Siatkarz i aktorka po raz pierwszy pokazali się razem publicznie na Gali Mistrzów Sportu "Przeglądu Sportowego" i telewizji Polsat, która odbyła się na początku stycznia 2019 roku.