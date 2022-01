Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski to para, która poznała się na planie "M jak miłość". Niedawno do mediów dotarła informacja, że zakochani nie są już razem. Kalska odniosła się do tych doniesień.

8 Instagram - Adriana Kalska / M jak miłość Otwórz galerię Na Gazeta.pl