Cheryl i Quran mogą dzisiaj mówić o sobie, że są gwiazdami TikToka. Popularność przyniosły im bynajmniej nie solowe wyczyny przed kamerką, ale fakt, że są razem. Kobieta jest starsza od męża o 37 lat. Ona ma dziś 62, a on 25 lat. Takie związki należą do rzadkości, dlatego za każdym razem, kiedy opublikują w sieci nowe nagranie, wzbudzają duże zainteresowanie. Na co dzień muszą także mierzyć się z krytyką. Oboje próbują odczarować stereotypy na temat wieku.

Ona jest starsza o 37 lat. Tiktokerów Cheryl i Qurana połączyła wielka miłość. Ślub relacjonowali na TikToku

Cheryl poznała Qurana, kiedy ten miał 15 lat. Pracował wówczas u w restauracji, którą prowadził jej syn. Jednak wówczas nie było mowy o żadnej bliższej znajomości. Spotkali się ponownie w 2020 roku. 23-letni Quran poszedł do sklepu, w którym Cheryl pracowała jako kasjerka. Zauważył, że jest zdenerwowana i zaczęli rozmawiać. Okazało się, że kobieta prowadzi konto na TikToku i przejęła się negatywnymi komentarzami. Mężczyzna zaczął ją więc pocieszać. Tak się wszystko zaczęło. Wkrótce połączyło ich uczucie i zaczęli wspólnie nagrywać wideo na TikToka. Zaledwie po trzech miesiącach Quran oświadczył się wybrance i podarował jej pierścionek warty trzy tysiące dolarów. Zakochani zaczęli relacjonować związek na serwisie, co przyniosło im ogromną popularność. W sierpniu 2021 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a uroczystość była relacjonowana na żywo... na TikToku.

Nawet jeśli jest to duża różnica wieku, nigdy o tym nie myślimy, ponieważ Cheryl jest bardzo młoda duchem. Ma młodą nie tylko duszę, ale i serce - powiedział Quran w rozmowie z portalem LadBible.

Niedawno para wyznała, że chce założyć rodzinę. By spełnić marzenie o dziecku, szukają surogatki. Rozważają także adopcję.

Rozumiemy, że nie będę obecna dla naszego dziecka tak długo, jak Quran, ale wierzę w niego. Jeśli mnie zabraknie, wierzę, że będzie wspaniałym ojcem - powiedziała Cheryl w jednym z wywiadów.

Cheryl jest tylko sześć lat młodsza od babci Qurana i osiem lat młodsza od jego dziadka. Natomiast najmłodsza córka Cheryl jest trzy lata starsza od jej męża. 62-latka ma w sumie siedmioro dorosłych dzieci oraz 17 wnucząt. Sama jest często nazywana przez internautów "babcią" a jej mąż "wnukiem". Jednak są to jedne z łagodniejszych komentarzy, z jakimi para musi mierzyć się na co dzień. Tiktokowe konto kobiety śledzi 1,6 miliona osób, a jej ukochanego - 1,2 miliona.