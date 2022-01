Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie, że odwiedziła teatr. Trenerka wybrała musical w gwiazdorskiej obsadzie - "Nowy Jork. Prohobicja". Spektakl wystawiany przez Teatr Muzyczny ROMA bardzo spodobał się trenerce. Na InstaStories opublikowała relacje z całego wyjścia. Lewandowska zrobiła sobie zdjęcie z Katarzyną Zielińską, która wciela się w jedną z głównych ról. Przedstawienie zrobiło na trenerce takie wrażenie, że złamała zakaz robienia zdjęć podczas wydarzenia. To nie pierwsza taka sytuacja.

Anna Lewandowska łamie zasady w teatrze. Ale jest też luksusowo!

Każdy widz teatralny wie, że w trakcie spektaklu nie należy robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w ogóle używać telefonu komórkowego (informacje o zakazach znajdziemy również w regulaminach teatrów). Anna Lewandowska postanowiła jednak złamać tę zasadę. Na InstaStories opublikowała nagrania z sali teatralnej, uwieczniając kilka sekund z końca spektaklu. Podobną wpadkę trenerka zaliczyła niedawno w Operze Narodowej. Zabrała Klarę na "Dziadka do Orzechów" i nie mogła się powstrzymać przed uwiecznieniem tego wydarzenia na zdjęciu (to również wykonała podczas trwania spektaklu).

Trenerka w teatrze pojawiła się eleganckiej stylizacji. Miała na sobie dwurzędową marynarkę oversize polskiej projektantki - Magdy Butrym. W jej sklepie internetowym marynarkę Lewandowskiej można znaleźć w przecenie - za 3390 złotych. Oryginalnie ubranie kosztowało 5650 złotych.

Anna Lewandowska w teatrze InstaStories - Anna Lewandowska

Do tego Lewandowska wybrała torebkę na łańcuszku od Gucci. Uwagę zwracało też etui telefonu w panterkę - to gadżet od Dolce&Gabanna za 95 euro, co w przeliczeniu daje około 430 złotych. Wart takiej ceny?

