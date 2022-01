Więcej o metamorfozach gwiazd show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Anne Hathaway opublikowała na Ingramie ciekawą fotografię. Obserwatorzy i obserwatorki stwierdzili, że aktorka wygląda jak z czasów kręcenia filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Gwiazda postawiła na rockowo postrzępioną grzywkę i kucyk zawiązany w stylu końskiego ogona. To, co szczególnie zwróciło uwagę to bardzo modna stylizacja. Wybrała sukienkę w kwiaty Valentino. Dobrała do tego żółtą torebkę tego samego domu mody, która była wiosennym akcentem całości looku. Wrażenie robią także botki na wysokiej platformie, jedne z najbardziej pożądanych w tym sezonie.

Zobacz wideo Moda na wiosnę. Czy pomaga nam w dbaniu o zdrowie psychiczne?

Anne Hathaway zmieniła styl? Fani zachwyceni

Aktorka dodała zdjęcie, które dokumentuje jej metamorfozę.

Odbiorcy nie kryli zachwytu przemianą gwiazdy i pokonywali Hathaway do bohaterki filmu "Diabeł ubiera się u Prady", w którą wcieliła się przed laty.

To ma klimat stylizacji Andrei! Kocham to.

Andrea Sachs wygląda bardzo dobrze po tylu latach!

Jak Andy, wyglądasz bardzo szykownie!

Faktycznie, trudno nie dostrzec tego podobieństwa. Andrea "Andy" Sachs to główna bohaterka filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Dzięki tej produkcji gwiazda zdobyła rozgłos i uznanie fanów na całym świecie. Tytułowa postać amerykańskiego komediodramatu z 2006 roku próbuje zaraz po studiach dziennikarskich znaleźć pracę swoich marzeń. Początkowo myśli o stażu w magazynie o profilu społeczno-politycznym "The New Yorker", później jednak dzięki przejściu rozmowy kwalifikacyjnej dostaje się do gazety określanej mianem "biblii mody", "Runway", której redaktorką naczelną jest Miranda Priestly. Dalej przechodzi metamorfozę, a stylizacje, które można było podglądać na ekranie, wzbudzają do dziś zachwyt fanów na całym świecie.

Co myślicie o fryzurze i stylizacji Anne Hathaway? Przypadły wam do gustu?

