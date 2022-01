Więcej o influencerach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Fit Lovers to para influencerów promujących zdrowy tryb życia. Para chętnie wrzuca zdjęcia w siłowni i pręży mięśnie przed obiektywem. Teraz zaskoczyli wszystkich, pokazując, że nie zawsze mieli widoczne "kaloryfery" na brzuchach. Na zdjęciu sprzed kilku lat są nie do poznania. Fani nie mogą uwierzyć, że to oni. Zobaczcie, jak się zmienili!

Fit Lovers pokazali zdjęcia sprzed lat. "Nasz mały glow up"

Na zdjęciu sprzed kilku lat Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz wyglądają zupełnie inaczej niż na aktualnych fotkach, których pełny jest ich Instagram.

Niech was nie zmyli to porównanie! W obu wersjach byliśmy szczęśliwi i zadowoleni z siebie - podreślali influencerzy.

Wymienili jednak, co się zmieniło w ich życiu w czasie między wykonaniem obu fotografii. Twierdzą, że od kiedy zajęli się sportem, mają lepsze samopoczucie, mniej negatywnych myśli i większą motywację do działania. Pary z obu zdjęć wyglądają zupełnie inaczej. Na InstaStories pokazali więcej zdjęć z przeszłości. Znajdziecie je w naszej galerii. Fani w komentarzach nie dowierzają, że po obu stronach widzą swoich idoli.

Nie gadajcie, to nie wy! Szacun!

Starsi, a młodsi!

Cooo! Ja myślałam, że wy od urodzenia byliście fit!

Fit Loversi udostępnili zdjęcie sprzed 7 lat. Fan: Pamela, jaka ty byłaś pulchniutka!

Co za zmiana! Jesteście chyba jednymi z nielicznych, którzy nie wstydzą się pokazywać wyglądu sprzed fejmu. Co tu dużo pisać... Gdyby tak wszyscy wzięli się za siebie, to nagle przestaliby narzekać na swój wygląd - czytamy w komentarzach.

Reakcja fanów jest zrozumiała - metamorfoza Fit Loversów faktycznie robi wrażenie. Warto jednak pamiętać, że - jak podkreślają sami trenerzy - to nie zmiana wyglądu jest dla nich kluczowa. Zdrowy tryb życia nazywają po prostu "stałą przyjaźnią ze sportem".