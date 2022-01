Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Nie ma wątpliwości, że Wojtek Sawicki, autor profilu Life On Wheelz, dzięki aktywności w sieci łamie tabu. Mężczyzna choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To rzadka i nieuleczalna choroba. Może funkcjonować dzięki specjalnemu respiratorowi do oddychania i przemieszczać się wózkiem elektrycznym. Mimo ograniczeń, z którymi musi radzić sobie na co dzień, odnalazł prawdziwą miłość.

Wojtek Sawicki i jego narzeczona opowiedzieli o seksie w związku

Wojtek Sawicki opublikował ostatnio post, który poświęcił intymności w związku. Influencer wychodzi z założenia, że "robienie z seksu tabu nikomu nie służy, alienuje i szkodzi". Sam spotkał się z wieloma krzywdzącymi opiniami, m.in., że "seks go nie dotyczy". Nic bardziej mylnego. 34-latek uważa, że po prostu musiał do tego dorosnąć i nabyć doświadczenia.

Długo na to czekałem i byłem bardziej zestresowany niż większość ludzi, ale opanowałem to. Niczego się nie bałem i byłem gotowy na eksperymenty. Agata też mi pomogła i zachęcała mnie do tego, żebym bardziej wyrażał siebie podczas seksu. Myślę, że potrafię poczuć siebie i poczuć partnerkę w trakcie stosunku i wyrażać swoje potrzeby - powiedział.

Swoje zdanie wyraziła także jego partnerka, Agata. Kobieta nie ukrywa, że pojawiły się nerwy.

Miałam obawy, czy w ogóle to się uda, czy będziemy w stanie uprawiać seks, bo Wojtek wcześniej nie próbował. Ja próbowałam wcześniej. (...) Byliśmy pewni, że Wojtek czuje pożądanie, czuje podniecenie, a to najważniejsze. Ja też czułam - powiedziała.

To nie pierwszy raz, gdy para zdecydowała się poruszyć bardzo osobiste tematy. Wcześniej opublikowali zdjęcie, na którym bloger jest całkiem nagi. Mężczyzna wtula się w ukochaną, która leży w dżinsach i czarnym golfie.