Kylie Jenner zorganizowała 14 stycznia baby shower, czyli przyjęcie, które poprzedza narodziny dziecka. Najmłodsza z sióstr Kardashian-Jenner wraz z Travisem Scottem spodziewają się drugiego dziecka. Głównym motywem imprezy były złote, ekstrawaganckie żyrafy oraz białe, przytulne dodatki. Podczas zabawy pojawiła się najbliższa rodzina celebrytki.

Kylie Jenner świętuje baby shower i zachwyca stylizacją. Klasa!

Bizneswomen pochwaliła się w karuzeli dziewięciu zdjęć w mediach społecznościowych celebracją nadejścia nowego dziecka. To, co zwraca szczególną uwagę to ciekawa, dopasowana sukienka w odcieniu perłowej bieli. Celebrytka prezentowała się w niej bardzo elegancko i skromnie. Całość looku podkręciła delikatną, srebrną biżuterią. Zdecydowała się także na proste, falujące włosy.

Kylie Jenner poznała się z Travisem Scottem w 2017 roku. Są jedną z najpopularniejszych i najgorętszych par zagranicznego show-biznesu. Koniec tego samego roku był dla nich bardzo wyjątkowy, kiedy pochwalili się faktem, że spodziewają się dziecka. Pierwszego lutego 2018 roku pojawiła się na świecie córeczka - Stormi. We wrześniu 2019 roku ogłosili zakończenie swojej relacji. Celebrytka i raper postanowili do siebie wrócić ze względu na dobro córki. Media od dłuższego czasu spekulowały, że gwiazda spodziewa się drugiego dziecka. We wrześniu 2021 roku gwiazda na swoich mediach społecznościowych potwierdziła te doniesienia. Do tej pory nie zdradziła jednak płci dziecka.

