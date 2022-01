Księżna Kate na urodzinowych zdjęciach przypomina Rose Hanbury? To sprawka księcia Williama

Więcej ciekawostek na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

REKLAMA

Księżna Kate z okazji 40. urodzin wzięła udział w sesji portretowej. Zdjęcia spotkały się z bardzo różnorodnym odbiorem. Jedni piszą, że żona księcia Williama wygląda pięknie, inni zwracają uwagę na nadmierny retusz, który ich zdaniem niekorzystnie wpłynął na rysy twarzy Kate. Część fanów twierdzi nawet, że nie można jej rozpoznać. To jednak nie wszystko, co w związku ze zdjęciami Kate budzi emocje. Tiktokerka zwraca uwagę na dziwne podobieństwo do Rose Hanbury.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Tak wyglądali członkowie rodziny królewskiej w wieku 40 lat

Tiktokerka porównuje księżną Kate do Rose Hunbury

Rose Hunbury to była przyjaciółka Kate. Obracała się w tych samych kręgach, co księżna. Była też blisko z księciem Williamem. Kilka lat temu media zaczęły podejrzewać, że Rose i Williama łączy coś więcej - para miała mieć romans. Rodzina królewska oficjalnie nie komentowała sprawy, ale skandal wpłynął na relacje Kate i Williama z Rose. Od tego czasu nie pojawiają się już nigdzie razem. Ostatnio tiktokerka komentująca życie rodziny królewskiej, zwróciła uwagę na podobieństwo jednego z urodzinowych zdjęć Kate do dobrze znanego zdjęcia Rose Hunbury.





Kiedy William decyduje, ona po prostu zaczyna wyglądać jak Rose - stwierdziła tikokerka.

Na dowód pokazała zdjęcie Kate i Rose.

TikTok - tishtoking screen - TikTok

Zdjęcia wykonał ten sam fotograf, który robił zdjęcia księżnej Dianie. Spośród wielu fotografii książę William wybrał trzy, które trafią do zbiorów rodziny królewskiej.

Księżna Kate ma trzy zasady, których zawsze się trzyma. Tak dba o wychowanie dzieci

Też dostrzegacie podobieństwo księżnej Kate i Rose?