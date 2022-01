Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Maciej Kurzajewski to znany dziennikarz sportowy i prezenter związany z TVP. Jest między innymi gospodarzem programu "Pytanie na śniadanie". Przez lata był w związku z Pauliną Smaszcz, również zajmującą się dziennikarstwem. Para nie jest już razem, ale mają dwójkę dzieci. Ich starszy syn Franciszek, to już dorosły mężczyzna. Na zdjęciu opublikowanym przez dziennikarza wygląda podobnie do znanych rodziców. Ale kogo przypomina bardziej?

Maciej Kurzajewski pozuje z synem. Podobni?

Większość zdjęć na Instagramie Kurzajewskiego to fotografie wykonane w pracy. Dlatego zdjęcie z synem zrobiło na fanach spore wrażenie.

On the way to... - napisał dziennikarz.

Uśmiechy te same.

Jaki podobny! - komentowali fani.

Franciszek z wiekiem jest coraz bardziej podobny do taty. W okularach faktycznie przypomina prezentera. Internauci nie szczędzili też komplementów.

Ładny syn!

Jesteście kozakami. Muszę poznać syna koniecznie - czytamy w komentarzach.

Kim jest syn Macieja Kurzajewskiego?

Syn znanej pary ma 25 lat. Franciszek studiował za granicą. Nie ma wielu okazji do robienia sobie zdjęć z tatą, bo na stałe mieszka w Izraelu. Niedawno ożenił się z Włoszką, Laurą Vaccari. Okazją do wizyty Franciszka Kurzajewskiego w Polsce są zawody w skokach narciarskich.

Kurzajewski nieco częściej pozuje z młodszym synem - Julianem. To dlatego, że chłopiec jest znacznie młodszy. Dziennikarze długo starali się o drugie dziecko. W międzyczasie musieli się zmierzyć z trudnościami - Smaszcz straciła ciążę.