Niewiele osób wie, że aktorka znana między innymi z "Szybcy i Wściekli" i przede wszystkim z "Wonder Women" zaczynała jako modelka. Gal Gadot pochodzi z Izraela, gdzie na co dzień mieszka z rodziną. Jednakże w rodzimym państwie nie zaczynała jako odtwórczyni ról. W 2004 roku została miss Izraela. Co ciekawe, ma ona polskie korzenie. Jej babcią jest Polka, która nadal mieszka w Warszawie. Teraz możemy zobaczyć, jak gwiazda zachwyca nawet bez makijażu.

Gal Gadot zachwyca w każdym wydaniu

Aktorka już kilka razy udowodniła, że nawet w prawdziwym życiu jest "Wonder Women". W Izraelu niezależnie od płci trzeba przejść dwuletnią służbę wojskową. Byłą modelkę to nie obeszło i wykonała swój obowiązek. Być może wspomnienia z poligonu pomogły jej w treningach, bo przygotowania do głównej roli hitu DC nie należały do najłatwiejszych. Jak wyszło na jaw, podczas zdjęć do tej produkcji aktorka była w ciąży. Poświęcenie się było warte, ponieważ film w 2017 roku stał się jedną z najbardziej kasowych produkcji.

Gal Gadot oprócz bycia aktorką sprawdza się jako matka. W 2008 roku wyszła za mąż za Jarona Warsano, z którym ma trzy córki. Najmłodsza urodziła się zaledwie rok temu.

Ostatnio gwiazda bez makijażu została sfotografowana w Kalifornii. Ubrana w legginsy, wygodne buty oraz oversize'ową bluzę zabrała dzieci na lody. Jak widać "wonder" można być zawsze i wszędzie.

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.