Anna Czartoryska niemal nieustannie podróżuje. W pasji do odkrywania świata nie powstrzymała jej nawet pandemia. Aktorka właśnie podsumowała swój ostatni wypad. Opublikowała też zdjęcia, na których pozuje kostiumie kąpielowym w zaawansowanej ciąży. Po raz kolejny odwiedziła Wyspy Kanaryjskie, a w wyprawie towarzyszyły jej dwie małe córeczki. Jej zdaniem to idealny kierunek na wyprawę dla rodziców z dziećmi.

Czartoryska w zaawansowanej ciąży spędza wakacje na Wyspach Kanaryjskich

Piękne krajobrazy, które gwiazda publikuje ostatnio na Instagramie, pochodzą z Wysp Kanaryjskich. Czartoryska twierdzi, że to wyjątkowe miejsce.

Jest coś takiego w tej wyspie, że nie mam jej dość. Surowy, bezkresny krajobraz, który daje wytchnienie zmęczonym oczom, czyste powietrze dla przepracowanych, warszawskich płuc, szerokie plaże, ogromne fale oceanu, tajemnicze, dramatycznie wyglądające wulkany...

Zdaniem aktorki, zaletą tego miejsca jest to, że nie ma tu wiele do zwiedzania.

A ja zawsze muszę zwiedzić WSZYSTKO. Tu odpoczywam.

Aktorka udostępniła serię zdjęć, na których pozuje w stroju kąpielowym. Przylegający materiał pięknie podkreślił ciążowe krągłości.

Wyspy Kanaryjskie na rodzinny wypad - to propozycja Czartoryskiej

Anna Czartoryska podróżuje z córeczkami. To mocno wpływa na ocenę miejsc, które odwiedza.

Uważam, że Wyspy Kanaryjskie to idealne miejsce dla początkujących podróżników i na pierwsze (zimowe) wakacje z małymi dziećmi. W miarę blisko (5,5 godziny lotu, to tyle samo co samochodem z Warszawy na Hel albo do Zakopanego), na dowód osobisty, bez szczepień na egzotyczne choroby (teraz trzeba mieć paszport covidowy albo ważny test). Mimo tego, że geograficznie to już Afryka, wciąż wszystko działa jak w Europie - zachwala.

Ma też jedną radę dla potencjalnych podróżników:

Upewnijcie się tylko, że wasz hotel ma podgrzewaną wodę w basenie.

To co, przekonała was?