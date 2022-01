"Brzydula". Jak po latach wygląda oryginalna odtwórczyni roli? Ana Maria Orozco zachwyca urodą

Więcej na temat gwiazd z niezapomnianych telenoweli przeczytasz na gazeta.pl

Losy w polskiej wersji "BrzydUli" śledziliśmy z zapartym tchem. Przy każdej emisji patrzyliśmy na nieporadną Ulę, czekając, aż z brzydkiego kaczątka wyrośnie piękny łabędź. Gdy do tego doszło, a aktorka Julia Kamińska przeszła metamorfozę na ekranie, transmisję oglądało miliony widzów. Niemniej jednak większym sukcesem pochwalić się może oryginalna wersja produkcji. Telenowela pochodzi z Kolumbii. Scenariusz oraz kreacje tak zachwyciły świat, że "Brzydula" emitowana była w 180 krajach, w wersji dla młodzieży, a nawet rysunkowej. Główną rolę zagrała niesamowita Ana Maria Orozco. Jak dzisiaj wygląda aktorka?

"Brzydula" tak teraz wygląda oryginalna odtwórczyni roli. Ana Maria Orozco zachwyca

Fenomenem produkcji "Brzyduli" był fakt, że wystylizowana na nieporadną kobietę aktorka, nie była znana szerszej publiczności. Widz nie wiedział, jak wygląda bez charakteryzacji, przez co z niecierpliwością czekał na finał serialu. W dzisiejszych czasach szybko doszłoby do sprawdzenia mediów społecznościowych i pozbawienia się efektu "WOW". My z tej możliwości skorzystaliśmy dzisiaj i przybliżymy sylwetkę Any Marii Orozco.

Ana Maria Orozca ma 48 lat i nadal jest uważana za jedną z najpiękniejszych Kolumbijek. Mimo sukcesu serialu nie zrobiła międzynarodowej kariery. Po zakończeniu nagrywania produkcji w 2001 roku aktorka usunęła się ze świata latynoskiego show-biznesu. Przed ekrany wróciła na chwilę w 2005 roku w kontynuacji "BrzydUli". Kryzys zawodowy związany był również niepowodzeniem miłosnym. Odtwórczyni Betty ma za sobą kilka nieudanych małżeństw, z których owocem są dwie córki. Teraz Ana Maria Orozco powróciła do aktorstwa, ale już nie powtórzyła sukcesu sprzed lat. Śledząc jej Instagrama, widzimy, że znów polubiła znajdować się przed obiektywem. Jej portale społecznościowe są pełne pięknych ujęć.