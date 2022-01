Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Znany dziennikarz, Mariusz Z. został w czwartek zatrzymany przez policję. Były redaktor naczelny "Super Expressu" i "Przekroju" usłyszał zarzut gwałtu i został przewieziony do warszawskiej prokuratury. Jako pierwszy o sprawie napisał dziennikarz śledczy Piotr Krysiak, później Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził w rozmowie z Onetem te informacje.

Z informacji uzyskanych przez Onet dowiadujemy się, że Mariusz Z. w piątek został doprowadzony na posiedzenie aresztowe.

Posiedzenie trwa – przekazała Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Oskarżycielka księcia Andrzeja skomentowała wyrok ws. Maxwell. Zapowiada walkę

Zobacz wideo Skandal seksualny w Hollywood. Molestowanie i gwałty w świecie show-biznesu. Kto został oskarżony, a kto padł ofiarą? [PODSUMOWANIE]

Były redaktor naczelny "Super Expressu" zatrzymany. Mariusz Z. usłyszał zarzut gwałtu

Dzień wcześniej na Facebooku Piotra Krysiaka pojawił się wpis o zatrzymaniu byłego naczelnego "Super Expressu".

Jak dowiedziałem się nieoficjalnie Mariusz Z. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. W prokuraturze czekała już na niego jego prawniczka – napisał dziennikarz.

Mariusz Z. w tym roku skończy 70 lat, a z mediami był związany od 1981 roku. Pisał dla takich magazynów, jak między innymi "Kultura", "Komputer Świat" oraz dla amerykańskiego "The Detroit Free Press". W 2003 roku otrzymał posadę redaktora naczelnego "Super Expressu". Później tę samą funkcję pełnił jeszcze w "Przekroju", w portalu ObserwatorFinansowy.pl oraz w "Superstacji", gdzie prowadził "Rezonans".

Chris Noth oskarżany o napaść seksualną przez trzecią kobietę

Widzowie Polsatu mogą go pamiętać za to z "Konfrontacji", których był wydawcą od 2008 roku, a także z programu "Prawy do lewego, lewy do prawego", którego był prowadzącym. Przez kilka lat Mariusz Z. był także doradcą prezesa NBP.