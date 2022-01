Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Jurksztowicz zaczyna nowe życie. Po ponad 36 latach związku i dwóch dekadach małżeństwa z Krzesimirem Dębskim para się rozwodzi. Wiadomość ta obiegła media w grudniu ubiegłego roku, a małżonkowie podali prasie sprzeczne informacje. Przypomnijmy, że piosenkarka zapewniała, że to ona złożyła pozew i będzie udowadniać przed sądem, że za rozpad związku odpowiedzialny jest Krzesimir Dębski. Ten jednak kilka dni później zadeklarował, że to on tak naprawdę założył sprawę rozwodową. Wówczas odniósł się też do zarzutów żony.

Ponieważ niektóre media obiegła "elektryzująca" informacja, jakoby moja żona złożyła pozew o rozwód z mojej winy, mając mieć "rzekomo" dość jakichś moich "zachowań", chciałbym wyjaśnić, że owszem, po długim okresie faktycznej separacji, w jakiej jesteśmy już od ponad dwóch lat, sprawa o rozwód jest w toku – poinformował za pomocą mediów społecznościowych Krzesimir Dębski.

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski rozwodzą się. Piosenkarka chce orzeczenia o winie

Teraz Annę Jurksztowicz czeka nowe wyzwanie, nie tylko w życiu prywatnym.

Anna Jurksztowicz rozstała się z mężem. Nowe życie zaczyna od telewizyjnego wyzwania

Piosenkarka dostała bowiem propozycję nie od odrzucenia i już niedługo będziemy mogli ją oglądać co tydzień na ekranach telewizorów. Wszystko za sprawą programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak podaje "Fakt", Anna Jurksztowicz będzie uczestniczką nadchodzącej edycji show, która zadebiutuje na antenie Polsatu już na wiosnę tego roku.

Anna ma taki talent, że w programie Polsatu nie wyobrażano sobie, by nie mieć jej w jej kręgu uczestników – mówi "Faktowi" osoba z produkcji programu.

Produkcja ogłosiła też już oficjalnie pierwszą uczestniczkę wiosennej edycji programu. Będzie nią Karolina Pisarek.

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski rozwodzą się. Znajoma pary komentuje

