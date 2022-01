Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Magda Gessler w przeszłości zachwalała już swoje pączki, których "sekretem" ma być tradycyjna receptura i liczba żółtek. W tym roku to święto przypada na 24 lutego. Restauratorka już zaczęła intensywne przygotowania do ulubionego dnia każdego smakosza. Na profilu jej restauracji pojawiła się oferta specjalna, a fani zauważają, że cena pączków do niskich nie należy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Te gwiazdy borykały się z nadwagą i spektakularnie schudły. Jaki jest ich sekret?

Zobacz wideo Magda Gessler radzi, co powinni zrobić właściciele restauracji, by przerwać kryzys

Magda Gessler sprzedaje horrendalnie drogie pączki? Kosztują więcej, niż rok temu

Magda Gessler jest niekwestionowanym autorytetem w kwestiach kulinarnych. To za jej sprawą program "Kuchenne rewolucje" nie traci na popularności, a gwiazda swoją wiedzą pomaga restauracjom na granicy upadłości. Z powodzeniem sama prowadzi kilka lokali, które mają już kultowy status.

Na Facebooku restauracji "u Fukiera" już pojawiła się oferta z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku. Opis wygląda zachęcająco. Smakosze mogą liczyć na takie warianty pączków jak: wiśnia, malina, róża. W ofercie znajdują się również faworki. Pączki można kupić nie tylko w restauracji, ale również w stojącej jeszcze przed lokalem świątecznej budce, a także w delikatesach. Jednak najbardziej zainteresowała internautów cena tego przysmaku.

Ile takie arcydzieło?

13 złotych za sztukę - odpowiedział inny internauta.

Od czasu do czasu, tak na spróbowanie to jeszcze jeszcze, ale rzeczywiście jakby ktoś chciał częściej, bo akurat lubi pączki, to cena jest kosmiczna - czytamy.

W zeszłym roku za pączka "U Fukiera" trzeba było zapłacić od ośmiu do 11 złotych. Cena w tym roku wygląda zgoła inaczej, a wszystko za sprawą rosnącej inflacji. W restauracji Gessler kosztuje teraz o dwa złote więcej, czyli aż 13 złotych.

Julia Wieniawa w karnawałowej stylizacji. Fani porównują ją do Hailey Bieber

Co myślicie o takich cenach za jednego pączka? Magda Gessler przywiązuje ogromną uwagę do jakości produktów. A jak wiadomo, im lepsza jakość, tym wyższa cena.