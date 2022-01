Więcej na temat ślubów gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Karolina Pisarek i jej partner Roger Salla pięć miesięcy temu zaręczyli się na Malediwach. Celebrytka szybko pochwaliła się okazałym pierścionkiem od ukochanego i nie ukrywała szczęścia. Teraz intensywnie przygotowuje się do ślubu, który zbliża się wielkimi krokami. Przyznała, że dokładna data jest już ustalona, ale jeszcze nie chce jej zdradzać. Przygotowania do tego dnia ruszyły z kopyta, a gwiazda stanęła przed poważnym dylematem dotyczącym wyboru idealnej kreacji. Na Instagramie pochwaliła się wizytą w salonie sukien ślubnych. Nie obyło się bez wzruszeń.

Zobacz wideo Karolina Pisarek nie będzie czekać ze ślubem! "Mogę wyjść za mąż w lesie"

Karolina Pisarek przygotowuje się do ślubu. Modelka wybiera suknię

Wszystko wskazuje na to, że ten rok jest przełomowy dla Karoliny Pisarek. Modelka wspólnie z narzeczonym kupiła luksusową willę i wkrótce zostanie żoną. Celebrytka zrelacjonowała wizytę w jednym z salonów sukni ślubnych w Warszawie, gdzie zabrała swoją mamę i wedding planerkę. Do zdjęć pozowała w różowym dresie i jeszcze nie zdecydowała się pokazać w białej kreacji. Nie ukrywała, że emocjonalnie przeżyła wizytę w salonie sukien ślubnych. W opisie zwróciła się do fanów z prośbą.

Pierwsze przymiarki sukien ślubnych za mną. Uczucie wyjątkowe, bardzo wzruszająca chwila. Ale przyznam się wam, że teraz mam jeszcze większy dylemat, niż wcześniej. Na szczęście mam świetnych doradców, moja mama i niezawodna wedding planner. Jakieś rady w wyborze sukni? Zostało już niewiele czasu - napisała modelka.

Obserwatorzy przyszłej panny młodej służyli radę i życzyli powodzenia w wyborze sukni.

W każdej będzie ci pięknie! A jak to będzie "ta", to na pewno będziesz to widziała, patrząc na siebie w lustrze.

Masz wyjątkowy gust, więc twoja sukienka będzie tak luksusowa i delikatna jak ty.

Będziesz wiedziała, gdy serce zabije szybciej - czytamy.

Mamy nadzieję, że Karolina Pisarek znajdzie model sukni, w którym zakocha się od pierwszego założenia.