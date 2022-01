Więcej na temat życia gwiazd na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Lewandowska w myśl zasady "nowy rok, nowa ja" postanowiła w 2022 roku zmienić nieco swoje życie. Gwiazdy zwykle dzielą się planami na nowy rok na początku stycznia. Trenerka jednak zrobiła to teraz. Co sobie zaplanowała na najbliższe 12 miesięcy?

Anna Lewandowska publikuje listę postanowień

Wiele osób uważa, że koniec roku to dobry czas, by podsumować swoje życie, a wraz z nadejściem stycznia stawiać sobie cele na najbliższą przyszłość. Takie zachowanie w zamierzeniu ma motywować do podejmowania nowych działań i doskonalenia się. Anna Lewandowska również opublikował na Instagramie listę ośmiu postanowień na 2022.

Nowe cele na 2022 Mam kilka nowych postanowień. Takich, które mają przynieść mi radość i dobre samopoczucie - zaczęła.

I faktycznie, patrząc na listę widać, że w tym roku trenerka na pierwszym miejscu stawia nie pracę, ale odpoczynek. "Lewa" wszak marzy, by się... wyspać.

1. Wyspać się - czytamy.

Kiedy odhaczy z listy punkt pierwszy, ma zdecydować się na ambitniejsze wyzwania. Część z nich jest bardzo przyjemna.

2. Postawić na rozwój - osobisty, duchowy i zawodowy.

3. Zacząć uprawiać nowe dyscypliny sportowe np. tenis i sporty wodne.

4. Wrócić do fotografowania.

5. Szkolić się systematycznie.

6. Nauczyć się nowego języka.

7. Więcej czytać i słuchać.

Wygląda na to, że na tle poprzednich ostatni punkt wydaje się trudny w realizacji. Lewandowskiej może bowiem zabraknąć czasu.

8. Mieć czas na drobne przyjemności.

Listę podsumowała krótką coachingową formułką.

Cele mierzalne, bez określonych ram czasowych i presji mają największa szanse na zrealizowanie.

Myślicie, że trenerce uda się zrealizować plany? My oczywiście trzymamy kciuki.