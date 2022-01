Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Związek Megan Fox i wokalisty "Papercuts", Machine Gun Kelly, do tej pory opływał namiętnością. Ich publiczne deklaracje miłości i okazywanie uczuć sprawiły, że często gościli na pierwszych stronach tabloidów. Wygląda jednak na to, że para poważnie myśli o wspólnej przyszłości.

Zobacz wideo Rozpad zespołu na scenie? Najsłynniejsze muzyczne konflikty

Książę Harry i Meghan Markle nie przyjdą na Oscary? Wszystko przez Kristen Stewart

Megan Fox i Machine Gun Kelly zaręczyli się

Po ponad roku związku, muzyk oświadczył się partnerce. Zrobił to w wyjątkowo romantycznych okolicznościach. Machine Gun Kelly zabrał przyszłą żonę do miejsca, w którym się w niej zakochał.

W lipcu 2020 roku siedzieliśmy pod tym drzewem figowym. Poprosiliśmy o magię. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z bólu, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć w tak krótkim, szaleńczym okresie. Nieświadomi pracy i wyrzeczeń, jakich wymagał od nas związek, ale odurzeni miłością. I karmą - napisała Megan na Instagramie.

Aktorka wyznała następnie, że para przeszła razem przez piekło, aby ostatecznie zdecydować o wspólnej przyszłości.

W jakiś sposób półtora roku później, przechodząc razem przez piekło i śmiejąc się więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam, poprosił mnie o rękę. I tak jak w każdym życiu przed tym i każdym, które nastąpi po nim, powiedziałam tak. A potem piliśmy sobie nawzajem krew - dodała.

Jak mieszkają gwiazdy "Gogglebox"? Jest i glamour i po góralsku

Megan Fox otrzymała wyjątkowy pierścionek zaręczynowy

Duże wrażenie robi pierścionek zaręczynowy. Jak się okazuje, Machine Gun Kelly zaprojektował go wspólnie ze Stephenem Websterem. Pierścionek ozdobiono diamentem oraz szmaragdem, czyli kamieniami, które są dopasowane do dat urodzenia obojga. Zagraniczne media podają, że mógł kosztować nawet do 75 tys. dolarów.

Pod tymi samymi gałęziami, pod którymi się zakochaliśmy, sprowadziłem ją z powrotem, by poprosić o rękę. Pierścionek zaprojektowałem razem ze Stephenem Websterem tak, aby składał się z dwóch kamieni: szmaragdu (jej kamień urodzenia) i diamentu (mój kamień urodzenia) osadzonych na dwóch magnetycznych pasach cierniowych, które łączą się jak dwie połówki tej samej duszy formując serce - napisał na Instagramie muzyk.

Jak myślicie, zobaczymy ich na ślubnym kobiercu? Byłoby to pierwsze małżeństwo artysty, która ma córkę z poprzedniego związku. Fox była wcześniej żoną aktora Briana Austina Greena, z którym ma troje dzieci.