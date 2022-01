Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Monika Mrozowska, aktorka znana głównie z serialu "Rodzina Zastępcza", jest matką czworga dzieci. Gwiazda ma dwie córki i syna z poprzednich związków. Na początku zeszłego roku wraz z obecnym partnerem Maciejem Auguścikiem przywitała na świecie chłopca, Lucjana. Monika Mrozowska jest doświadczoną mamą i chętnie dzieli się z fanami wiedzą na temat macierzyństwa. Ostatnio aktorka zaintrygowała internautów wyznaniem, że nie chce dłużej karmić piersią.

Monika Mrozowska nie chce dłużej karmić piersią

Aktorka jest bardzo otwarta w opowiadaniu o byciu mamą. Na Instagramowym profilu chętnie udostępnia zdjęcia z dziećmi, pokazała się kilka dni po porodzie. Podzieliła się również fotografią z odkrytym ciążowym brzuchem. Teraz, tydzień przed pierwszymi urodzinami najmłodszego syna, Monika Mrozowska zdecydowała się na wyznanie. Otwarcie przyznała, że ma dość karmienia piersią.

Lucek za tydzień kończy rok i ja chciałabym już zakończyć naszą przygodę z karmieniem. Tak. Ja. Nie Lucek, bo gdybym miała czekać na samoodstawienie to jeszcze długo mogłoby ono nie nastąpić. Dlaczego stawiam swoje potrzeby ponad potrzebami dziecka? Bo zaczęłam w nocy spełniać funkcję smoczka (od tego prawdziwego Lucek samoodstawił się wiele miesięcy temu) i marzę o tym, żeby się w końcu porządnie wyspać.

Internauci zwrócili szczególną uwagę na ten post. Wielu z nich docenia szczerość artystki i mówi, że nie ma w takim podejściu niczego złego.

W końcu jakieś normalne podejście a nie takie tam morały jak to zwykle żeby karmić długo i jakie to korzyści przynosi (wszystkie o tym wiemy) ale trzeba też w którymś momencie pomyśleć o sobie.

Monika Mrozowska opowiedziała również, jak to wyglądało w przypadki pozostałych dzieci. W ich sytuacji odstawienie było łatwiejsze ponieważ mama częściej wyjeżdżała, dzieci przyzwyczajały się do innego sposobu karmienia. Teraz artystka praktycznie nigdy nie zostawia Lucjana samego, ale jest przekonana, że pociecha przyzwyczai się do innego sposobu karmienia.

