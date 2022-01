Więcej o programie "Rolnik szuka żony" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Udział w programie "Rolnik szuka żony" dla Pawła Bodziannego zakończył się bardzo szczęśliwie. Miłość za kulisami randkowego show odnalazł najpewniej również jego brat Robert, który (wszystko na to wskazuje) związał się z prowadzącą Martą Manowską. Chociaż obecnie bliski rolnika jest niesamowicie szczęśliwy, to kilka lat temu jego życie wywróciło się do góry nogami.

Robert Bodzianny w przeszłości cierpiał na poważną chorobę. Twierdzi, że uratowała go wiara

Wszystko stało się za sprawą niepokojącej diagnozy, którą Robert usłyszał w 2018 roku. Dowiedział się wtedy, że na trzustce ma ropień, który bezpośrednio zagraża jego zdrowiu i życiu. Wkrótce potem przeszedł operację wiążącą się z dużym ryzykiem. W walce z chorobą pomogła mu wiara.

Jeszcze jak leżałem w szpitalu, dostałem ogromne wsparcie od ludzi, których nigdy w życiu nie widziałem. Słyszałem tylko o kolejnych kółkach różańcowych, które modlą się w mojej intencji - czytamy na blogu Roberta.

Partner Marty Manowskiej jest głęboko wierzącym człowiekiem

Brat Pawła przyznaje, że od tamtej pory wiara zajmuje w jego życiu jeszcze bardziej znaczące miejsce. Ciężkie doświadczenia sprawiły, że mężczyzna nie boi się śmierci, a życie przeżywa intensywniej niż przed diagnozą.

Nie wiem, ile czasu mi zostało, ale już mam pewność, że gdy Bóg tak zdecyduje i następnym razem wyśle po mnie swojego pracownika, to zbiję z nią piątkę, uśmiechnę się i powiem: było pięknie, chodźmy!

Robertowi życzymy dużo zdrowia i szczęścia u boku nowej partnerki!