Gwiazda TVN-u straciła bardzo bliską osobę. Widzowie dowiedzieli się przez nekrolog

Konrad Piasecki niezwykle rzadko mówi o życiu prywatnym. Zamiast tego woli skrupulatnie przepytywać gości w autorskim programie "Rozmowa Piaseckiego", a także w "Kawie na ławę". W ubiegłym roku pozwolił sobie na odrobinę szczerości w specjalnym wydaniu stworzonym z okazji 20-lecia TVN24. Odpowiadał wówczas na pytania widzów i zdradził, że wielokrotnie musiał poradzić sobie z problemami rodzinnymi. Mówił m.in. o chorobie rodziców i stracie matki. Gdy ona umierała, on był w pracy. To były najtrudniejsze chwile w jego karierze.

Konrad Piasecki z TVN stracił ojca. Widzowie dowiedzieli się przez nekrolog

Teraz dziennikarz znów musi stawić czoła rodzinnej tragedii. Media obiegła bowiem informacja, że zmarł jego ojciec. Na łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się nekrolog, w którym pracownicy TVN24 i TVN złożyli mu kondolencje.

Konradowi Piaseckiemu wyrazy współczucia z powodu śmierci taty. Konradzie, jesteśmy z tobą. Przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN.

Konrad Piasecki jest profesjonalistą, dlatego mimo straty ukrywa przed kamerami emocje. Dziennikarz ma ogromne doświadczenie. W latach 1992-1994 był reportem Radia Kolor, skąd przeniósł się do RMF FM, na antenie którego prowadził "Kontrwywiad RMF FM". Następnie związał się z Polsatem, a widzowie mogli go oglądać m.in. w "Politycznym Graffiti". Obecnie jest związany właśnie ze stacją TVN.