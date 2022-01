Więcej o życiu prywatnym rodziny królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Oscary 2022 odbędą się w tym roku w innym terminie ze względu na epidemię COVID-19. Przewidziany termin gali to 27 marca 2022 roku. Duża liczba zakażeń może sprawić, że tak jak w poprzednim roku organizatorzy zrezygnują z późniejszego bankietu, na którym mieli się pojawić m.in. książę Harry i Meghan Markle. Para może nie przyjść na wydarzeniu także ze względu na pojawienie się podczas ceremonii Kristen Stewart. Jak donosi magazyn "OK!", małżeństwo pragnie uniknąć spotkania twarzą w twarz z amerykańską aktorką, która wcieliła się w tytułową rolę Diany Spencer w krytycznie ocenionym przez nich filmie "Spencer". Krytycy filmowi przewidują natomiast, że Kristen Stewart i Lady Gaga za role w filmie "House of Gucci" mogą otrzymać nominacje do głównej nagrody dla najlepszej aktorki kobiecej.

Zobacz wideo Kolejny odcinek "Popkultury", a w nim m.in. kilka słów o filmie "Spencer"

Tak wyglądali członkowie rodziny królewskiej w wieku 40 lat

Książę Harry i Meghan Markle nie pojawią się na ceremonii Oscarów 2022? Mają ważny powód

Zagraniczny magazyn dotarł do informacji, dlaczego książę Sussexu prawdopodobnie nie pojawi się podczas gali.

Harry'emu się to nie spodobało. Jest bardzo zbulwersowany tym filmem - doniósł jeden z informatorów gazety.

Film "Spencer" opisuje trudny moment z życia księcia Harry'ego, o którym pewnie nie chciałby pamiętać. Akcja filmu rozpoczyna się od grudnia 1991 roku, kiedy małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola przechodzi poważny kryzys. Wszystko za sprawą romansu księcia z Camilą Parker Bowles.

"OK!" wspomniał jeszcze, że para otrzymała zaproszenie na 94. rozdanie Oscarów i inne przyjęcia, które odbywają się wokół gali. Gdyby wzięli w nich udział, to opcja spotkania amerykańskiej aktorki byłaby bardzo możliwa.

Zostali zaproszeni na wszystkie duże wydarzenia. Planowali także wziąć udział w rozdaniu Oscarów, ale na pewno spotkają się wtedy twarzą w twarz z Kristen Stewart, ponieważ to ona jest pewniakiem do nominacji dla najlepszej aktorki - komentuje prasa.

Jest jednak światełko w tunelu. Może nim być Meghan Markle, która przekona męża, że warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Jak donosi "OK!":

Mogą po prostu ignorować Kristen lub dystansować się, zdobywając się wobec niej tylko na uprzejmości. Niestety Harry nie jest typem osoby, która potrafi udawać i szybko się wścieka.

Następnie gazeta dodała, że Meghan Markle chciałaby znowu pojawić się święcie filmu:

On właściwie myśli o pominięciu Oscarów, ale Meghan naprawdę chce wrócić na hollywoodzką scenę.

Myślicie, że mimo wszystko para pojawi się na Oscarach?

Na tarasie Przetakiewicz luksusowe meble. A jak urządziła ogród Dowbor?