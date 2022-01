Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Antoni Królikowski wstawił nowy wpis do sieci. Aktor postanowił pokazać, że wspiera żonę, Joannę Opozdę, która przechodzi teraz gorsze chwile. Zdjęcie opatrzył krótkim zdaniem po angielsku, wyznajac jej miłość. Para na zdjęciu jest szczęśliwa, a ich rozpromienione twarze świadczą o tym, że chociaż na chwilę udało im się zapomnieć o tragicznej sytuacji z minionego weekendu.

Zobacz wideo Joanna Opozda podjęła ważną decyzję. Chodzi o jej nazwisko

Stoch poznał żonę w szkole, ale miłość dopadła ich po latach

Joanna Opozda może liczyć na wsparcie męża. Antek Królikowski wstawił piękne zdjęcie

Na uroczej fotografii widać, że aktorka może liczyć na wsparcie męża, gdy przechodzi gorsze chwile. Przypomnijmy, że 8 stycznia w Busku-Zdroju doszło do dramatycznych scen w rodzinnym domu Joanny Opozdy. Najbliższa rodzina gwiazdy nie mogła wejść do lokalu, w którym mama aktorki zostawiła większość swoich rzeczy. Dariusz Opozda, czyli ojciec Joanny, nie chciał wpuścić rodziny do środka, nagrywał transmisję, którą później udostępnił na Facebooku. Na miejscu doszło do awantury i strzelaniny (strzelał Dariusz Opozda).

Strzelanina w domu Dariusza Opozdy. "Nie ma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa"

Aktorka po pewnym czasie wydała oświadczenie w tej sprawie. Napisała w nim, że z powodu nerwowej sytuacji jej stan się pogorszył i trafiła do szpitala. Odpowiednie organy ścigania zajmują się sprawą. Teraz Antoni Królikowski postanowił dodać wesołe zdjęcie z żoną na Instagram w celu dodania otuchy przyszłej mamie w tym nieciekawym dla niej momencie.

I Love my wife (tłum. kocham moją żonę) - napisał pod zdjęciem.

Antek Królikowski czule o Joannie Opoździe. Internauci komentuje, prezydent "lubi to"

Fani byli zadowoleni z tego, co zrobił aktor. Pisali:

Dużo spokoju dla państwa i maluszka, bo to teraz jest najważniejsze.

Inna internautka była zachwycona troską aktora o swoją żonę:

Piękna z was para. Wspaniałe jest to, jak o nią dbasz.

Bądźcie szczęśliwi, a resztę świata miejcie w czterech literach. Teraz wy i wasze maleństwo jesteście najważniejsi.

Warto dodać, że zdjęcie polubił też Andrzej Duda. Prezydent już wcześniej dodawał serduszka pod zdjęciami, które publikował Królikowski. Podoba się wam zdjęcie, które dodał aktor?

Policja zajmuje się sprawą strzelaniny w domu Joanny Opozdy [PLOTEK EXCLUSIVE]