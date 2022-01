Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Roksana Węgiel to młoda wokalistka pochodząca z Jasła tak jak Michał Szpak czy Ralph Kaminski. Najwyraźniej mała górska miejscowość obfituje w talenty. Węgiel od dziecka lubiła być na scenie - tańczyła, śpiewała, rozwijała się artystycznie, aż w końcu trafiła do programu "The Voice Kids". Od tego czasu jej kariera nie traci tempa. Młoda wokalistka świętuje właśnie 17. urodziny.

Roksana Węgiel na 17. urodzony dostała trzy torty. To nie wszystko

Roxie pochwaliła się na Instagramie urodzinowymi zdjęciami. Okazuje się, że tego dnia czekało na nią sporo miłych niespodzianek. Jedną z nich był prawdopodobnie delikatny, błyszczący łańcuszek, który zawisł na jej szyi, a w którym pozowała do urodzinowego zdjęcia. Solenizantka otrzymała też ogromny bukiet czerwonych róż. Widać, że nastolatka promienieje pozytywną energią!

Sweet 17. Dziękuję za wszystkie życzenia i niespodzianki - napisała.

Na InstaStories pokazała więcej zdjęć. Okazało się, że w dniu 17. urodzin na wokalistkę czekały aż trzy torty!

Urodzinowe zdjęcie Węgiel, która jest od dawna związana z Telewizją Polską, polubił też Andrzej Duda. W komentarzach fani składają jej życzenia:

W twoim przypadku hot, a nie sweet!Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Roxie.

Jesteś taka piękna!

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, uśmiechu! Ślicznie kwiaty - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że jak na 17-latkę Roksana Węgiel ma naprawdę niezwykłe osiągnięcia - zwycięstwo w "The Voice Kids", "Dance, Dance, Dance" i w konkursie Eurowizji Junior, setki koncertów, współpracę z najlepszymi polskimi artystami. Ciekawe dokąd zajdzie nastolatka z Jasła? Oczywiście życzymy jej wszystkiego najlepszego!