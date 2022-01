Więcej o uczestnikach "Top Model" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

14 lutego to niezwykła data w kalendarzu - dzień, który jak żaden inny kojarzy się z romantyczną atmosferą i miłosną symboliką z sercem w roli głównej. Tych elementów nie mogło zabraknąć w najnowszej, walentynkowej kampanii marki Apart, w której idealnie dopasowany duet stworzyli Dominika Wysocka i Mikołaj Krawiecki z "Top Model".

Uczestnicy "Top Model" w wyjątkowej sesji walentynkowej dla marki Apart

Sesja prezentuje nie tylko tę utalentowaną i piękną parę, ale przede wszystkim biżuterię z kolekcji Apart, która wpisuje się w aurę święta zakochanych. Nie zabrakło motywów kojarzonych z uczuciami, pochodzących głównie z kolekcji Apart Love Love, w której serca zdobią setki różnorodnych wzorów ze złota i srebra oraz z diamentami. To biżuteria wprost wymarzona do tego, aby obdarować ukochaną w walentynki. Zakochane pary mogą także sprawić sobie wyjątkowy, wspólny prezent - komplet bransoletek dla dwojga, który podkreśli ich wzajemne uczucia i więź.

Kadry oraz towarzyszący kampanii film emanują nie tylko romantycznym nastrojem, ale także spontanicznością. To zasługa dwójki artystów, którzy współtworzyli klimat video. Pierwszym z nich jest Igor Kubik - znakomity ilustrator, który współpracował z marką Apart przy świątecznej kampanii. Także teraz odpowiadał za graficzną oprawę zdjęć i filmu, do którego z kolei warstwę muzyczną stworzyła Lalu Slavicka, nagrywając partie wokalne oraz grając na saksofonie. Całość stała się dzięki temu lekka i bezpretensjonalna, zachowując oczywiście romantyczny charakter, wyróżniający Walentynki.

